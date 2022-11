Les nouveaux PC pourraient bientôt devenir beaucoup moins chers, les stocks augmentent

by

by

Après deux années de croissance massive, le marché des PC revient lentement mais sûrement à la normale, avec un ralentissement significatif des ventes au cours des derniers trimestres.

Un rapport de Digitimes met en évidence une autre conséquence de la baisse des ventes : les fabricants du monde entier disposent désormais d’importants stocks d’ordinateurs, et tôt ou tard, ils devraient commencer à baisser les prix afin de vendre le plus d’appareils possible.

En d’autres termes, les nouveaux PC pourraient bientôt devenir beaucoup moins chers, d’autant que les fabricants doivent trouver un moyen de vendre les appareils qu’ils ont construits.

D’autre part, après un supercycle de mise à niveau qui a débuté en 2020, les fabricants de PC auront du mal à convaincre les clients d’acheter de nouveaux ordinateurs, même s’ils réduisent considérablement les prix.

Les ventes continuent de dépasser les niveaux d’avant 2020

Les données publiées par IDC pour le troisième trimestre de l’année ont révélé une baisse de 15 % par rapport à l’année précédente sur le marché des PC, l’entreprise désignant la baisse de la demande et l’inégalité de l’offre comme les principaux responsables.

Toutefois, IDC a déclaré que les ventes de nouveaux PC restaient toujours supérieures aux niveaux d’avant 2020.

« La demande des consommateurs est restée faible, bien que l’activité promotionnelle d’Apple et d’autres acteurs ait contribué à adoucir la chute et à réduire les stocks des canaux de distribution de quelques semaines dans l’ensemble », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour le Mobility and Consumer Device Trackers d’IDC. « L’offre a également réagi aux nouveaux creux en réduisant les commandes, Apple étant la seule exception puisque son offre du troisième trimestre a augmenté pour compenser les commandes perdues résultant des blocages en Chine au cours du deuxième trimestre ».

Il sera intéressant de voir si les fabricants de PC à travers le monde vont effectivement réduire les prix de manière substantielle, mais avec la saison des fêtes de fin d’année qui bat son plein, cela pourrait être la seule option de toute façon.