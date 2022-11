On pourrait penser que le temps passé à travailler à domicile au cours des deux dernières années environ a aidé les internautes de la planète à comprendre comment maîtriser le monde du WWW de manière plus efficace.

Mais, une nouvelle étude de NordPass montre qu’en dépit du fait que tant de personnes dépendent d’une connexion Internet pour leurs activités quotidiennes, peu d’entre elles se soucient réellement de la sécurité de leurs données lorsqu’elles sont en ligne.

En conséquence, « password » reste le mot de passe numéro un, l’entreprise susmentionnée affirmant que ce mot clé a été détecté près de 5 millions de fois dans une base de données de 3 To. Selon l’entreprise, il faut moins d’une seconde pour craquer ce mot de passe.

Le mot « 123456 » est actuellement le deuxième mot de passe le plus utilisé dans le monde, suivi de son grand frère « 123456789 » parce que, vous savez, les pirates ne savent pas compter jusqu’à 10.

« Il y a plus d’une façon de se faire escroquer sur Tinder : utiliser “tinder” comme mot de passe est plus risqué que de glisser à droite sur un milliardaire. Au total, ce mot de passe a été utilisé 36 384 fois », indique NordPass. « L’événement le plus clinquant de l’année dans l’industrie cinématographique — la cérémonie des Oscars — a inspiré de nombreuses personnes à utiliser des mots de passe moins clinquants : le mot de passe “Oscars” a été utilisé 62 983 fois ».

L’inspiration des films et séries

Bien sûr, il n’est pas surprenant que les internautes se tournent vers les films pour s’inspirer de leurs mots de passe. Malheureusement, « batman » est actuellement l’un des mots-clés les plus utilisés pour sécuriser les comptes Internet. « Des films et des séries TV comme Batman, Euphoria et Encanto figurent parmi les sorties les plus populaires en 2021/2022. Tous sont également des mots de passe populaires : “batman” a été utilisé 2 562 776 fois, “euphoria” 53 993 fois et “encanto” 10 808 fois », précise l’entreprise.

Le mot de passe le plus courant de France est « 123456 », suivi de « 123456789 » et « azerty ».