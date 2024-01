Qualcomm renforce sa présence en Inde avec un nouveau centre de conception à Chennai

Qualcomm a annoncé une expansion significative à Chennai avec une nouvelle installation pour son centre de conception et a proposé un investissement de 177,27 milliards de roupies. Cette annonce a été faite lors du Tamil Nadu Global Investors Meet qui s’est tenu à Chennai durant le weekend.

Le centre de conception se spécialisera dans les solutions de connectivité sans fil, en mettant l’accent sur les innovations qui complètent les technologies Wi-Fi, a déclaré la société.

En outre, Qualcomm a déclaré qu’il contribuerait activement aux efforts mondiaux de recherche et de développement de Qualcomm dans le domaine de la technologie cellulaire 5G. Le nouveau centre de conception devrait créer des emplois pour 1 600 professionnels qualifiés.

À propos du nouveau centre de conception, Savi Soin, Président de Qualcomm Inde, a déclaré :

Le nouveau centre de conception de Chennai joue un rôle essentiel dans l’élaboration de l’avenir de la connectivité à l’échelle mondiale, et plus particulièrement en Inde. Le nouveau centre de conception est un atout essentiel pour soutenir l’engagement de Qualcomm en faveur du « Make in India » et du « Design in India ». Il permettra d’étendre notre collaboration avec les partenaires technologiques indiens et d’accélérer l’adoption des nouvelles technologies par le marché.