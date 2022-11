Les Motorola Moto Watch 70, Watch 150 et Watch 200 en ligne avant leur lancement

Avant leur sortie officielle, les Moto Watch 70, Moto Watch 150 et Moto Watch 200 de Motorola sont toutes apparues sur Best Buy Canada avec leurs principales spécifications et leurs prix. L’offre précédente de la firme, la « Moto 360 », était alimentée par le système d’exploitation Android Wear de Google.

Moto Watch 70

Avec un écran carré de 1,69 pouce et un boîtier noir en alliage de zinc, la « Moto Watch 70 » a un design qui rappelle celui de l’Apple Watch. La montre est dotée d’un indice de résistance à l’eau IP67, d’un moniteur de fréquence cardiaque, de mesures de SpO2 et d’autres capteurs de fitness courants, ainsi que d’un GPS intégré.

La liste précise que la montre est compatible avec Android et iOS, et qu’elle offre jusqu’à 10 jours d’autonomie en utilisation normale et 14 heures en suivi continu.

Moto Watch 150

La Moto Watch 150 arbore une forme circulaire très analogue à celle de la future smartwatch Moto 360, bien qu’elle ne dispose pas de Wear OS. La montre a une autonomie de 14 jours, un écran AMOLED de 30,5 mm, une résistance à l’eau de 50 mètres et la majorité des mêmes fonctions que le modèle 70.

Elle peut suivre vos pas, la distance, la fréquence cardiaque, la Sp02, 24 modes sport, et bien plus encore pour s’adapter à votre style de vie actif. Elle est disponible en noir, or rose et argent.

Moto Watch 200

Cette montre est dotée d’un écran couleur de 5 mm avec une résolution de 348 x 442 pixels. Elle est dotée d’un boîtier en aluminium et d’un bracelet en silicone. Elle dispose de nombreuses fonctions, notamment le suivi des pas et des distances, le suivi de la fréquence cardiaque et de la Sp02, 28 modes athlétiques, etc.

La smartwatch se connecte de manière transparente à votre smartphone, ce qui vous permet de recevoir des notifications rapides pour les messages, les appels et autres alertes vitales. En plus de la résistance à l’eau de 50 mètres et du Bluetooth 5.0, il y a des caractéristiques supplémentaires.

Puisqu’il n’y a aucune mention de WearOS dans les spécifications du système d’exploitation, il est raisonnable de déduire que la Moto Watch 70 fonctionnera sous Moto OS, tout comme la Moto Watch 100 de l’année précédente.

Prix et disponibilité

La moto Watch 70 de Motorola est proposée au prix de 99,99 CA $ (environ 73 euros) tandis que les Motorola moto Watch 200 et Watch 150 sont proposées au prix de 199,99 CA $ (environ 145 euros).

Aucune annonce officielle n’a été faite par Motorola concernant la smartwatch.