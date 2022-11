L’application Android de DuckDuckGo peut désormais empêcher les autres applications de vous suivre

Depuis 2018, l’application Android de DuckDuckGo est en mesure de bloquer les sites Web que vous visitez afin qu’ils utilisent des trackers tiers pour surveiller votre comportement. Désormais, le navigateur peut également bloquer les trackers dans toutes les autres apps Android sur votre téléphone ou votre tablette.

DuckDuckGo a ouvert la version bêta de son service App Tracking Protection à tous les utilisateurs d’Android, offrant ainsi une protection de la vie privée des plus performantes.

App Tracking Protection agit comme un VPN local sur un appareil Android. Plutôt que de créer une connexion réseau, comme un VPN classique, la fonction agit comme un VPN uniquement dans le sens où elle oblige toutes les applications à acheminer leurs requêtes réseau par son intermédiaire. Cela permet à App Tracking Protection de bloquer les tentatives de suivi, et même de donner aux utilisateurs un rapport sur le nombre de fois où une application a essayé de les suivre.

DuckDuckGo s’empresse toutefois de préciser qu’aucune donnée n’est envoyée à l’entreprise :

App Tracking Protection utilise une « connexion VPN » locale, ce qui signifie qu’elle opère sa magie directement sur votre smartphone, sans envoyer les données de l’application à DuckDuckGo ou à d’autres serveurs distants. En d’autres termes, App Tracking Protection ne fait pas transiter les données de votre application par des entreprises externes (y compris la nôtre).

La nécessité d’une protection contre le suivi des applications devient rapidement évidente si l’on considère le volume considérable de suivi auquel les utilisateurs sont soumis :

L’utilisateur moyen d’Android a 35 applications sur son smartphone. Nos tests nous ont permis de constater qu’un smartphone équipé de 35 applications peut faire l’objet de 1 000 à 2 000 tentatives de suivi par jour et contacter plus de 70 sociétés de suivi différentes

Un service très utile

J’utilise l’App Tracking Protection de DuckDuckGo depuis sa version bêta fermée et j’ai été constamment impressionné par les résultats. Beaucoup, y compris DuckDuckGo, comparent App Tracking Protection à la fonction iOS App Tracking Transparency (ATT) d’Apple. Cependant, à certains égards, la solution de DuckDuckGo est supérieure. Certains des plus grands fabricants d’applications, et certains des plus grands abuseurs de la vie privée, ont contourné ATT. Il semble même qu’Apple ferme les yeux sur leur activité en raison de leur taille.

En revanche, la solution de DuckDuckGo donne aux utilisateurs un véritable contrôle. Pour certaines applications, la protection contre le suivi des applications est désactivée par défaut en raison de problèmes connus. Cependant, l’utilisateur a la possibilité d’activer la protection pour ces applications et de faire face aux éventuels problèmes de compatibilité.

En bref, je ne saurais trop recommander App Tracking Protection. Tous les utilisateurs d’Android devraient immédiatement télécharger l’application DuckDuckGo et activer la fonction dans les paramètres.