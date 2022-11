Amazon Clinic : un service de santé accessible par messages aux États-Unis

Amazon Clinic est un nouveau service de soins de santé virtuels basé sur des messages qui fournit des conseils et des options de traitement pour plus de 20 problèmes de santé courants. Il s’agit notamment d’allergies, de pellicules, de perte de cheveux, de contraception, de dysfonctionnement sexuel, de reflux acide, de sinusite, d’infection urinaire, de conjonctivite, de problèmes de peau, etc.

Mardi de la semaine dernière, Amazon a publié (puis rapidement retiré) une vidéo YouTube détaillant l’initiative Amazon Clinic. Elle a involontairement divulgué l’annonce d’aujourd’hui.

Selon le rapport de The Verge, les clients utilisant Amazon Clinic doivent d’abord identifier le mal pour lequel ils cherchent un traitement. Ils doivent ensuite choisir un médecin parmi un groupe de spécialistes en télésanté qualifiés et enregistrés. Après avoir rempli un questionnaire initial, les clients peuvent communiquer avec les médecins par un système de messagerie privée pour une consultation approfondie.

Ensuite, le patient recevra un plan de traitement spécifique et des médicaments depuis le portail, qu’il pourra prendre dans la pharmacie de son choix, y compris Amazon Pharmacy.

Jusqu’à deux semaines de communications de suivi illimitées entre les clients et les médecins sont incluses dans chaque consultation. Les frais seront divulgués à l’avance.

Bien qu’Amazon ne prenne pas d’assurance pour l’instant, elle affirme que son service de santé est adapté aux comptes de dépenses flexibles (FSA) et aux comptes d’épargne santé (HSA). Les clients peuvent faire appel à leur assurance pour les ordonnances délivrées par le service Amazon Clinic.

Traitements proposés

Outre le traitement des affections courantes telles que les troubles de l’érection, les infections urinaires, les sinusites et les infections à levures, le programme propose également des options de contraception.

En outre, Amazon Clinic propose des remèdes supplémentaires pour des troubles préexistants tels que l’eczéma et l’herpès génital et peut être utilisée pour renouveler des ordonnances pour des affections telles que les migraines, l’asthme et l’hypertension.

La clinique virtuelle fonctionnera en tandem avec le service Amazon Pharmacy existant et le fournisseur de technologie de soins primaires One Medical, que le géant de la distribution est en train d’acquérir pour environ 3,9 milliards de dollars.

Amazon Clinic sera initialement lancée dans 32 États des États-Unis. D’autres extensions sont prévues dans un proche avenir — néanmoins, aucune information pour un lancement outre-Atlantique.

S’aventurer dans le secteur de la santé

Le premier pas d’Amazon dans le domaine des soins de santé virtuels a eu lieu en 2019, lorsque l’entreprise a lancé Amazon Care. Le programme, qui prendra fin le 31 décembre, était à l’origine réservé aux employés d’Amazon, mais il a ensuite été ouvert à ceux qui travaillent pour d’autres organisations.

The Verge rapporte que Neil Lindsay, cadre d’Amazon, a déclaré à l’époque que la fermeture était due au fait que le service n’était pas une solution suffisante pour les grandes entreprises clientes qu’ils ciblent. En outre, il n’allait pas fonctionner sur le long terme.

En 2020, le titan du commerce électronique a créé Amazon Pharmacy pour fournir des médicaments sur ordonnance bon marché aux membres Prime.

Un meilleur accès aux traitements pour les troubles courants, en particulier à l’échelle qu’Amazon est capable de fournir, pourrait avoir des avantages au-delà des personnes utilisant le service. Les services de soins de santé virtuels tels que ceux fournis par Amazon et d’autres entreprises ont le potentiel de réduire la pression sur les établissements médicaux en personne, permettant un diagnostic et un traitement plus rapides des troubles médicaux plus graves.