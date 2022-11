La smartwatch Garmin Bounce pour enfants offre la géolocalisation et le suivi des corvées

Garmin a lancé une smartwatch GPS pour enfants, dans ce qui ressemble à un nouveau secteur en vogue. Nous avons attendu longtemps, mais la smartwatch pour enfants est arrivée. Et, la Garmin Bounce fait partie d’une nouvelle gamme de trackers proposés par les grandes marques de wearables.

La Garmin Bounce utilise une connexion LTE, ce qui permet aux parents de localiser leurs enfants et de communiquer avec eux. Les enfants peuvent également envoyer des messages à des numéros pré-approuvés et à d’autres smartwatches Bounce.

En plus de la connexion LTE, la Garmin Bounce est équipée d’un GPS, ce qui permet aux parents de vérifier l’emplacement de leur enfant. De plus, ils peuvent définir des limites géographiques, de sorte que si leur enfant quitte un certain endroit, comme l’école, la maison ou d’autres zones, ils peuvent être immédiatement avertis.

Garmin a une longue histoire avec les trackers d’activité pour enfants, grâce à sa gamme Vivofit Jnr. Et beaucoup de ces caractéristiques se retrouvent ici aussi.

Tout d’abord, il y a le suivi de la condition physique à bord. Les mesures de santé telles que le sommeil, les pas et les minutes actives sont toutes suivies, ainsi que la marche, la course, le vélo et la natation en piscine. Et il y a aussi un aspect de gamification, qui permet aux enfants de débloquer des récompenses pour des objectifs d’activité et des tâches ménagères.

Dommage pour l’autonomie

Tout cela peut être contrôlé et réglé par les parents, et les tâches à accomplir peuvent être envoyées directement sur la Bounce. Cela peut aider les enfants à gérer leur temps, et un rappel peut être programmé pour des choses comme faire ses devoirs ou ranger sa chambre.

La connexion LTE est un peu difficile pour l’autonomie de la batterie, et elle durera environ 2 jours entre les charges.

Le prix du Garmin Bounce est assez bas, à 179,99 euros — mais vous aurez besoin d’un abonnement pour utiliser les fonctionnalités connectées, comme la messagerie et la géolocalisation. Sans cela, la Bounce est un peu excessive, et il faut donc compter 10,99 euros. Vous n’avez pas besoin d’aller acheter un forfait de données, et tout est géré par Garmin.