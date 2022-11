La série vivo X90 sera annoncée le 22 novembre

by

Après les teasers et les rumeurs, vivo a confirmé le lancement de la série X90 en Chine le 22 novembre. La série X90 comprendra les smartphones X90, X90 Pro et X90 Pro+. Les X90 et X90 sont censés être alimentés par le Dimensity 9200 et le X90 Pro+ devrait être alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2.

L’image de teasing confirme l’optique ZEISS et le revêtement T* pour la caméra. Ces derniers utiliseront la puce V2 développée par l’entreprise elle-même et présentée la semaine dernière. La série X90 utiliserait un écran BOE, une recharge rapide de 120W et devrait fonctionner sous OriginOS 3.

En outre, l’image révèle des caméras arrière quadruples pour les modèles Pro et Pro+, un dos de type cuir et une bande métallique.

D’après les images partagées par l’entreprise, le smartphone sera proposé dans les coloris Bleu, Rouge et Noir avec un aspect cuir pour la version Rouge.

Sur la base des échantillons de caméra partagés par la société, le vivo X90 Pro+ aurait une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur de 1 pouce Sony IMX989, une ouverture f/1,8, une caméra ultra grand-angle de 48 mégapixels avec un capteur IMX598, une ouverture f/2,2, une caméra portrait IMX758 de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,6 zoom 2x et une caméra téléobjectif OmniVision OV64B Periscope de 64 mégapixels avec ouverture f/3,5, zoom optique 3,5 x et jusqu’à 100x en zoom numérique.

vivo a récemment détaillé les améliorations apportées à l’appareil photo de la série X90. La société a déclaré que la capacité photosensible du smartphone sera 77 % supérieure à celle du Samsung ISOCELL GNV de 1/1,3 pouce, et que la taille du capteur sera de 1 pouce. Elle a également déclaré que le smartphone sera livré avec un système de portrait Super-sensing, et vivo et Zeiss ont construit un nouvel objectif portrait 50 mm.

Le nouveau « Sky Night View System » utilise un algorithme AI auto-développé et un capteur d’objectif amélioré pour augmenter la sensibilité de l’image de 100 % et prend en charge l’ISO jusqu’à 102 400, ce qui permet des expositions prolongées sans trépieds ou stabilisateurs. Et, avec des appareils portatifs, les utilisateurs peuvent désormais capturer des ciels étoilés.