L’objectif d’Apple de limiter le partage de fichiers AirDrop à tous s’étendra bientôt au monde entier

AirDrop permet aux utilisateurs d’appareils Apple d’envoyer facilement des photos, des vidéos et d’autres fichiers à d’autres personnes. Cependant, l’activation de l’option « Tout le monde » peut souvent entraîner le partage inutile de fichiers avec des personnes que vous ne connaissez pas, ce qui porte atteinte à votre vie privée. Cette nouvelle option vise à limiter ce problème et pourrait s’avérer être une fonction de sécurité très pratique.

Le nouveau paramètre remplacera l’option « Tout le monde » par « Tout le monde pendant 10 minutes ». Auparavant, il n’y avait pas de limite à cette option. Pour rappel, AirDrop dispose de trois options : « Réception désactivée », « Contacts uniquement » et « Tout le monde ». Une fois que la fenêtre de 10 minutes sera terminée, le paramètre d’AirDrop passera automatiquement à l’option « Contacts seulement » et les gens devront activer manuellement la fonction pour partager des fichiers avec des personnes qui ne sont pas des contacts.

Cette mesure a été prise après que des personnes ont été trouvées en train d’envoyer des affiches à d’autres personnes contre Xi Jinping et le gouvernement chinois. Cette nouvelle restriction s’ajoute à d’autres, déjà existantes, comme l’interdiction d’afficher l’emoji du drapeau taïwanais sur les iPhone chinois, l’interdiction d’utiliser l’iTunes Store, etc.