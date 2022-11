Google va verser 392 millions de dollars à 40 États dans le cadre d’un règlement relatif à la géolocalisation

Google a accepté de payer une somme de 391,5 millions de dollars pour régler une action en justice relative à la protection de la vie privée intentée par les procureurs généraux de 40 États pour des tactiques trompeuses de localisation, a annoncé le ministère de la Justice de l’Oregon.

En 2018, une enquête de l’Associated Press a révélé que Google continuait à collecter les données de localisation des appareils Android et iOS, même après que les utilisateurs aient désactivé le paramètre d’accès à la localisation sur leur smartphone. Le rapport mentionnait que Google conserve un journal des données de localisation même si l’historique de localisation dans Google Maps était désactivé.

Pour désactiver le suivi de la localisation, les utilisateurs doivent fouiller dans la section Activité sur le Web et les applications, où l’enregistrement de la localisation est activé par défaut lorsque vous créez un compte Google. Ce paramètre permet à Google de conserver les marqueurs de géolocalisation même si le suivi de la localisation sur l’appareil a été désactivé. Le pire est que la désactivation du système Activité sur le Web et les applications à partir des paramètres des comptes Google n’est pas vraiment un processus simple que tout utilisateur des services Google connaît.

En réponse à l’enquête, une coalition de 40 États, dirigée par l’Oregon, a intenté une action en justice contre Google pour n’avoir pas divulgué correctement ses pratiques de collecte de données de localisation et pour avoir utilisé d’autres moyens pour établir un profil d’activité de localisation. Bien sûr, ces données ont été utilisées par l’entreprise pour améliorer ses propres services, mais surtout, entre les mains de tiers, elles ont été exploitées pour le ciblage publicitaire sans grande transparence.

Dans le cadre de cet accord, qui est considéré comme « le plus important accord de protection de la vie privée des consommateurs jamais conclu par un procureur général », la société versera environ 14 millions de dollars à l’État de l’Oregon pour avoir mené la charge. En plus d’avoir trompé les utilisateurs sur le suivi de leurs déplacements depuis 2014, Google a également été visé pour avoir semé la confusion chez eux afin qu’ils ne puissent pas comprendre la véritable étendue du suivi de localisation et le désactiver facilement.

For years Google has prioritized profit over their users’ privacy. They have been crafty and deceptive.

We are proud to have led the largest consumer privacy settlement in the U.S. history

Details here: https://t.co/zToTG3DH7W

—Ellen Rosenblum (@ORDOJ) November 14, 2022