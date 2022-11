Apple prévoit des retards de livraison de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

Selon les derniers chiffres, l’usine de Zhengzhou produirait habituellement 80 % des modèles de base de l’iPhone 14 et 85 % des unités haut de gamme de l’iPhone 14 Pro . Sur son site Web, Foxconn a écrit qu’elle travaillait avec le gouvernement “dans un effort concerté pour éradiquer la pandémie et reprendre la production à pleine capacité aussi vite que possible“.

Apple a déclaré qu’elle donnait la priorité à la santé et à la sécurité des employés de sa chaîne d’approvisionnement. Mais alors que la demande pour l’iPhone 14 Pro est toujours élevée, Apple prévoit désormais des expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max inférieures à ce qu’elle avait prévu. En conséquence, les clients devront attendre plus longtemps avant de recevoir leurs nouveaux produits , a déclaré la société.