Google apporte son VPN aux Mac et PC sous Windows

Google étend aujourd’hui son accès VPN aux ordinateurs de bureau. Les abonnés à Google One sur des plans Premium (2 To ou plus) peuvent maintenant télécharger des applications VPN pour Windows et macOS, permettant aux utilisateurs de 22 pays de masquer leurs IP sur le bureau et de réduire les trackers en ligne.

Bien que Google étende son service VPN, il est toujours assorti des mêmes restrictions qu’Android et iOS. Vous ne pourrez utiliser le service que dans l’un des pays pris en charge, et vous ne pourrez pas utiliser librement le VPN de Google pour éviter les géo-restrictions sur les sports en direct ou d’autres vidéos en streaming.

Tout comme le service VPN iCloud+ d’Apple, le VPN Google One ne vous permet pas d’attribuer manuellement une adresse IP d’un autre pays. Au lieu de cela, Google vous attribue une IP dans la région à partir de laquelle vous vous connectez. En dehors des avantages liés à la sécurité et à la confidentialité, faire semblant d’être dans un autre pays pour déjouer les blocages de contenu irritants est l’un des cas d’utilisation les plus populaires pour les VPN, il est donc décevant que Google ne prenne toujours pas en charge cette fonction.

Google indique que la version de bureau de son VPN sera disponible sur les mêmes marchés où elle est actuellement disponible sur Android et iOS.

Comment obtenir VPN by Google One sur Windows et Mac ?

Si vous remplissez les conditions requises pour bénéficier du service, c’est-à-dire si vous disposez d’un forfait Google One de 2 To ou plus, vous pouvez télécharger le VPN sur le site Web de Google One.

Une fois que vous êtes sur le site Web de Google One sur votre ordinateur macOS ou Windows, accédez à la page Avantages

Sous VPN pour plusieurs appareils, cliquez sur Afficher les détails

Cliquez sur Télécharger l’application et confirmez le téléchargement

Ouvrez VpnByGoogleOne.dmg si vous utilisez un Mac ou VpnByGoogleOne.exe si vous êtes sous Windows

Suivez les instructions à l’écran pour installer le VPN

Les membres de Google One peuvent partager leur forfait et le VPN avec un maximum de 5 membres de leur famille sans frais supplémentaires, afin qu’ils puissent tous utiliser le VPN sur des appareils Android, iOS, Windows ou Mac.

Google a initialement commencé à offrir un accès VPN aux abonnés au stockage en nuage Google One de 2 To aux États-Unis en 2020, en tant qu’ajout gratuit au plan existant de 9,99 euros/mois. Il s’est depuis étendu à 22 marchés, dont le Mexique, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Google a également récemment inclus ce service VPN avec les Pixel 7 et 7 Pro.