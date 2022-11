Les premières fuites apparentes de la série Pixel 8 montrent les noms de code et le CPU

Alors que les projecteurs ne sont pas encore éteints sur la nouvelle gamme de smartphones Pixel 7, on parle déjà des prochains flagships de Google, qui, je le suppose, seront connus sous le nom de Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Le site allemand WinFuture a dévoilé quelques détails clés sur les smartphones de Google pour 2023.

Le rapport est basé sur le code disponible publiquement et il se pourrait très bien que ce soit des plateformes de test et qu’elles ne voient jamais la lumière du jour. Après cet avertissement, voici ce que WinFuture a découvert.

Les Pixel 8 et 8 Pro semblent avoir pour nom de code respectivement « Shiba » et « Husky », et cette convention de dénomination est en phase avec les flagships actuels de Google, les Pixel 7 et 7 Pro, qui ont respectivement pour nom de code « Panther » et Cheetah ».

Le rapport s’accorde bien avec un rapport d’août qui indiquait que le troisième chipset Tensor serait également fabriqué en collaboration avec Samsung. La puce Tensor propriétaire de troisième génération aurait pour nom de code « Zuma » et serait dotée du même modem G5300 fabriqué par Samsung que le Tensor G2.

D’autres détails ne sont pas disponibles, mais Samsung a récemment commencé à travailler sur le chipset Exynos 2300, qui sonne comme le successeur du Exynos 2200 qui alimente les modèles européens du Galaxy S22. Bien que le prochain Galaxy S23 n’utilisera pas le Exynos 2300, il pourrait servir de plateforme de référence pour la prochaine puce Tensor.

D’autres informations

Les smartphones seront disponibles dans des configurations de 12 Go de RAM et fonctionneront sous Android 14, dont le nom de code est vraisemblablement Upside Down Cake. L’écran du Pixel 8 aura apparemment une résolution de 2 268 x 1 080 pixels, tandis que le Pixel 8 Pro pourrait présenter un écran de 2 822 x 1 344 pixels Selon un précédent rapport, le Pixel 8 Pro pourrait être doté d’un capteur à ultrasons, qui devrait théoriquement être supérieur au capteur d’empreintes digitales optique utilisé par les séries Pixel 6 et 7.

Indépendamment de la véracité de ces rumeurs, le Pixel 8 ne va pas arriver avant un an et beaucoup de choses pourraient changer d’ici là. Nous allons probablement en apprendre beaucoup plus sur la série Pixel 8 à mesure que nous nous dirigeons vers 2023.