Les YouTube Shorts sont désormais légèrement meilleurs sur votre télévision

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez regarder des YouTube Shorts sur les téléviseurs. La réponse de Google à la popularité croissante de TikTok a été YouTube Shorts : de courtes vidéos au format (essentiellement) vertical. Le rapport d’aspect inversé les rend difficiles à regarder sur les téléviseurs, mais YouTube essaie de changer cela.

Jusqu’à présent, les YouTube Shorts et autres vidéos verticales s’affichaient dans le lecteur vidéo normal de YouTube sur les téléviseurs, laissant les côtés complètement vides et toutes les informations importantes en bas. Aujourd’hui, la société déploie une interface spécifique pour les YouTube Shorts, avec un fond plus clair, une bordure blanche autour des vidéos et des commandes sur le côté droit. Cette nouvelle mise à jour intervient après la refonte du site de bureau et des applications mobiles de YouTube.

Google a déclaré que pour porter ce nouveau format vidéo sur le grand écran, des chefs de produit, des ingénieurs, des designers et des chercheurs des équipes Shorts et TV se sont réunis pour étudier la manière de procéder. L’expérience de Shorts sur la télévision devait correspondre à l’expérience mobile de la communauté et sembler naturelle.

YouTube a déclaré dans un article de blog : « Nous avons simplifié la conception de la barre de droite, mais nous chercherons à apporter des fonctionnalités supplémentaires dans les prochaines versions. Nous pensons que cette expérience équilibre le caractère amusant et excentrique des Shorts d’une manière qui semble naturelle pour la télévision ».

Bien sûr, la vidéo verticale ne sera jamais belle sur un téléviseur grand écran, à moins que vous ne possédiez l’un des rares téléviseurs capables de pivoter de l’horizontale à la verticale. Vous aurez probablement toujours une meilleure expérience sur un smartphone ou une tablette, mais YouTube essaie de rendre l’expérience télévisuelle suffisamment bonne pour regarder des vidéos de mignons chats avec des amis ou de la famille sur le grand écran.

Le nouveau design est déployé sur l’application TV de YouTube (à ne pas confondre avec YouTube TV) à partir d’aujourd’hui.

À propos de cette annonce, Brynn Evans et Melanie Fitzgerald, directeurs UX de YouTube, ont déclaré :