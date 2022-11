Le Xiaomi 13 avec son écran OLED de 6,2 pouces et son Snapdragon 8 Gen 2 fait surface

Selon Digital Chat Station, le smartphone sera équipé d’un capteur principal de la série Sony IMX8 avec OIS. En outre, le smartphone serait doté d’un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un objectif portrait de 50 mégapixels, une mise à niveau des caméras ultra grand-angle de 13 mégapixels et télémacro de 5 mégapixels.

Le smartphone serait doté d’un écran OLED de 6,2 pouces avec une résolution full HD+ d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone devrait mesurer 152,8 × 71,5 × 8,3 mm~10,3 mm (y compris la bosse de la caméra), ce qui le rend légèrement plus large et plus épais que son prédécesseur.

Après le Xiaomi 13 Pro, des rendus du Xiaomi 13 ont fait surface , grâce à CompareDial . On y voit l’écran plat du smartphone par rapport à un écran incurvé dans la version Pro. Même le Xiaomi 12 et le 12 S étaient dotés d’un écran incurvé.

Le Xiaomi 13 est susceptible d’être une grande mise à niveau par rapport au Xiaomi 12, et il pourrait également arborer un design très différent si l’on en croit de nouveaux rendus non officiels.