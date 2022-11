iFixit commence à vendre des pièces pour le Google Pixel 6a

Plus tôt cette année, Google et iFixit se sont associés pour vendre des pièces de rechange authentiques pour les nouveaux et anciens smartphones Pixel. Ces pièces authentiques vous permettent de réparer votre smartphone Pixel à la maison, sans les frais d’entretien d’un atelier de réparation. Et maintenant, iFixit propose des pièces authentiques pour le Pixel 6a.

Alors qu’iFixit stocke des pièces authentiques pour à peu près tous les smartphones Pixel de Google depuis juin, les pièces de rechange pour le Pixel 6a ne sont disponibles que depuis peu.

Ces pièces pour le Pixel 6a sont accompagnées de guides de réparation, qui expliquent comment remplacer les caméras, l’écran, la batterie et bien plus encore d’un Pixel 6a.

Voici toutes les pièces d’origine du Pixel 6a disponibles sur iFixit :

Kit écran Pixel 6a : (99,95 euros)

Kit batterie Pixel 6a : (39,95 euros)

Kit caméra principale arrière Pixel 6a : (56,95 euros)

Kit caméra arrière ultra-large Pixel 6a : (36,95 euros)

Adhésif pour écran Pixel 6a : (3,95 euros)

Adhésif pour batterie Pixel 6a : (3,95 euros)

Évidemment, certaines de ces pièces sont un peu chères. Un kit de remplacement d’écran (qui comprend un tas d’outils pratiques) vous coûtera 100 euros. Mais ce sont des pièces de rechange authentiques — elles sont plus fiables que les options tierces, et elles sont certifiées par Google. (De plus, si vous possédez déjà un ensemble d’outils, vous pouvez acheter les pièces individuelles à un prix réduit et délaisser le kit).

Un premier pas vers l’autoréparation

Si le renvoi de votre appareil au fabricant est généralement une option si votre appareil est encore sous garantie, il arrive que la réparation par vous-même soit l’option la plus rapide (et la moins chère). Et ce n’est rien comparé au sentiment de fierté que l’on ressent en résolvant soi-même un problème.

Les kits présentés sur le site d’iFixit ne représentent que les pièces de rechange authentiques fournies par Google et ne constituent pas une liste exhaustive de tous les potentiels problèmes matériels de votre smartphone. iFixit fournit des instructions de démontage pour remplacer l’antenne 5G, le haut-parleur et même la carte mère, mais ne fournit pas actuellement les pièces de rechange nécessaires.