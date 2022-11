Elon Musk a clarifié sa politique de télétravail, mais cela semble toujours aussi terrible

Comme nous l’avons déjà entendu, Elon Musk et Twitter ce n’est pas forcément l’amour fou. Les gens ont fui le bâtiment en « feu », la structure commence à s’effondrer et le propriétaire semble vouloir raviver la flamme.

Comment en est-on arrivé là ? Comment le plus gros achat jamais réalisé par l’homme le plus riche du monde a-t-il pu dégénérer en une chute médiatique ? Après tout, selon certains critères, Twitter est florissant. La plateforme a atteint à plusieurs reprises des sommets en termes d’utilisateurs actifs au cours des dernières semaines.

Les gens semblent vouloir ce qu’Elon Musk vend. Pourquoi a-t-il tant de mal à le leur donner ?

En ce moment, Twitter souffre peut-être de l’une des demandes les plus simples d’Elon Musk. Curieusement, pour un homme qui se considère comme un futuriste, Musk insiste sur une semaine de 40 heures très conventionnelle au bureau. Il a envoyé un e-mail à cet effet le 16 novembre. Les conséquences ont suivi. Pourquoi ?

Selon les propres termes d’Elon Musk, son approche réactionnaire des employés de Twitter consiste à la rendre « hardcore ». Musk veut une entreprise composée uniquement d’experts passionnés, des personnes qui considèrent qu’une semaine de 40 heures au bureau est le strict minimum d’engagement.

Mais les chiffres sont contre lui. Pew Research confirme le bon sens commercial de base : les personnes qui peuvent travailler à domicile préfèrent généralement le faire, même si la pandémie n’a pas été un facteur. Pew n’a pas de catégorie de recherche pour « expert passionné », mais les personnes ayant un diplôme universitaire et un revenu élevé sont encore plus susceptibles de choisir de travailler à domicile.

Musk a envoyé aux managers un contrôle des dommages le 17 novembre, mais il n’a pas inversé sa position. D’une certaine manière, il est devenu plus strict, en demandant aux superviseurs de rencontrer chaque semaine les quelques employés à qui l’on a accordé le privilège de travailler à domicile et en menaçant d’un licenciement sommaire les managers qui autoriseraient les employés qui ne sont pas « exceptionnels » à travailler à domicile. Le journaliste Davey Alba a reçu l’e-mail :

New @TheTerminal – Musk has softened his work from home policy at Twitter. Email today: “Regarding remote work, all that is required for approval is that your manager takes responsibility for ensuring that you are making an excellent contribution.” 1/

