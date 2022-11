Microsoft annonce une augmentation importante des performances de Teams

Microsoft a annoncé une nouvelle mise à niveau massive des performances de Teams, cette fois à la suite d’une mise à niveau du framework qui a été introduite ce mois-ci.

La société indique que l’amélioration des performances de Teams devrait être perceptible à la fois sur Windows et sur Mac, évidemment sur le bureau, car le nouveau framework permet un rendu plus rapide de l’arbre HTML et du chargement JavaScript.

« Nous avons procédé à une analyse complète de nos principaux scénarios d’utilisation, des charges de travail à notre public interne, ainsi qu’à une expérimentation A/B. Le framework mis à niveau a montré des améliorations dans tous les domaines. Le framework mis à niveau a montré des améliorations dans tous les domaines, en particulier pour la métrique P95, ce qui signifie que 95 % du temps, l’expérience est meilleure que la métrique. Le suivi des mesures de performance indique si les améliorations s’appliquent à la plupart des utilisateurs, y compris ceux qui disposent d’appareils d’entrée de gamme et de mauvaises conditions de réseau », explique Microsoft.

L’entreprise explique que la plupart des gens passent leur temps dans Teams à basculer entre les discussions, les canaux et les flux d’activité, ce qui est devenu une priorité pour le géant du logiciel.

En d’autres termes, le passage entre ces parties communes de Teams devrait maintenant être plus rapide, non seulement suite à la récente mise à niveau du framework, mais aussi grâce à toutes les améliorations que le service a reçues au cours des deux dernières années.

Amélioration des performances

« L’action la plus courante pour un utilisateur dans Teams est de basculer entre différents chats, canaux et flux d’activité. Au cours des deux dernières années, le passage d’un fil de discussion à l’autre est désormais 32 % plus rapide, et le passage d’un canal à l’autre est 39 % plus rapide. Cela se traduit par une expérience plus fluide qui vous permet de rester dans le flux », explique Microsoft.

Et ce n’est pas tout. L’éditeur de logiciels basé à Redmond explique qu’il a également amélioré les performances d’autres fonctionnalités de Teams, notamment la latence de la levée de la main pendant une réunion.