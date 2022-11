La série Samsung Galaxy S23 pourrait bénéficier d’un mode performance léger

Selon IceUniverse, les futurs smartphones Galaxy S23 de Samsung disposeront d’un « mode performance léger ». Les clients peuvent utiliser cette option pour consommer moins d’énergie et prolonger l’autonomie de la batterie de leurs appareils.

Le mode de performance Légrer, qui est une alternative au mode standard, a été lancé en début d’année pour les smartphones pliables de Samsung, le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Il accorde moins d’importance au fonctionnement du chipset du smartphone afin que la batterie dure plus longtemps.

The Samsung Galaxy S23 series will get a “Light (Low Power) mode,” which can moderately reduce performance while greatly reducing power consumption without affecting refresh rates. pic.twitter.com/4GMmTMhRV1

