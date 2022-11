Twitter travaillerait sur des DM payants pour les célébrités

Dans ce qui semble être un autre effort pour aider Twitter à générer des revenus au début de l’ère Elon Musk, Twitter travaillerait sur la messagerie directe (DM) payante, avec un accent particulier sur ces messages payés envoyés à des célébrités.

Ce jeudi, le New York Times a publié un rapport dans lequel il mentionnait que — selon des documents internes qu’il a vus et « deux personnes ayant connaissance du travail » — que Twitter travaillait sur une fonctionnalité DM payante qui permettrait aux utilisateurs d’envoyer des messages à des célébrités contre rémunération.

La structure tarifaire de cette fonctionnalité n’a apparemment pas encore été officiellement finalisée, mais le Times a noté qu’elle pourrait s’élever à « quelques dollars seulement par message direct ».

Quelques détails supplémentaires concernant cette fonctionnalité en cours de développement ont également été partagés dans le rapport :

Twitter recevrait probablement une partie des frais

Il est possible que ces messages payants « apparaissent dans une zone spéciale de la boîte de réception des messages directs ». Les célébrités devraient choisir de recevoir ces messages

D’autres changements à venir

Et comme pour les autres fonctionnalités en cours de développement, le rapport note également « qu’il n’y a aucune garantie que le produit sera lancé ». Qu’elle soit lancée ou non, la tentative de créer une fonction de DM payante est une tentative claire de générer rapidement des revenus après le coûteux accord de Musk pour acquérir la plateforme.

Et, ce n’est pas la seule fonction visant à créer de nouvelles sources de revenus : l’ère Musk de Twitter, qui a débuté la semaine dernière, a déjà vu un certain nombre de changements proposés/en cours sur la populaire plateforme de microblogging, notamment un Twitter Blue remanié avec un nouveau prix d’abonnement (plus élevé), des badges de vérification payants et même des vidéos payantes. Aucun de ces changements n’est encore en vigueur, mais Twitter y travaille.