Mastodon dépasse le million d’utilisateurs actifs mensuels après l’exode de Twitter

Mastodon, une alternative à Twitter qui a suscité beaucoup d’intérêt ces derniers temps, vient de dépasser le million d’utilisateurs actifs mensuels cette semaine, alors que Twitter s’efforce de faire face au contrecoup des changements récemment annoncés sur sa plateforme.

Lundi, Eugen Rochko, fondateur et PDG de Mastodon, a annoncé dans une publication sur Mastodon que la plateforme compte désormais « 1 028 362 utilisateurs actifs mensuels sur le réseau aujourd’hui ». Cette nouvelle intervient après une semaine (et un week-end) particulièrement tumultueuse pour Twitter, après qu’Elon Musk a pris le contrôle de la populaire plateforme de microblogging le mois dernier.

La première semaine de Musk à la tête de Twitter a été marquée par des remaniements au sein de la direction, un licenciement massif et une réaction assez importante à certains des changements qu’il a annoncés, notamment la facturation aux utilisateurs de 8 dollars par mois pour être vérifié (la coche bleue). Et puis, le drame a fait boule de neige, comme c’est souvent le cas sur Twitter, mais cette fois-ci, il a apparemment entraîné de nouveaux changements de politique sur la plateforme, qui ont ensuite été annoncés par Musk lui-même :

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

—Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022