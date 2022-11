Le Samsung Odyssey Neo G9, le premier moniteur 8K ultra-large fait l’objet d’un teasing

Samsung s’apprête à présenter le nouveau moniteur de jeu Odyssey Neo G9, qui succède au Neo G9 de la précédente génération, et qui a fait l’objet d’un teasing. Lors de la récente annonce par AMD de la nouvelle série de GPU Radeon 7900, il a été révélé que le Odyssey Neo G9 arrivera bientôt comme le premier moniteur de jeu 8K ultra-large.

Comme le souligne Engadget, la présentation d’AMD a révélé que le Samsung Odyssey Neo G9 sera compatible avec le DisplayPort 2.1, ce qui permettra au moniteur d’atteindre la norme vidéo 8K. Il est également suggéré que la résolution 8K sera possible en orientation horizontale. L’orientation verticale pourrait donc poser problème. Mais, cela devrait être bien meilleur qu’un écran 4K ou 5K.

Il pourrait disposer d’un écran QLED Mini-LED et supporter un taux de rafraîchissement élevé. Cependant, on ne sait pas grand-chose sur le prochain moniteur de jeu de Samsung, mais plutôt les spécifications et les caractéristiques devraient être dévoilées pendant le CES 2023. Pour permettre une haute résolution d’écran et un taux de rafraîchissement élevé, il y aura également un support pour AMD FreeSync.

Le prix pourrait être lourd, étant donné la présence d’un écran 8K. À titre de référence, le Odyssey Neo G9 coûte 2 199 euros. De plus, pour tirer le meilleur parti de l’écran de jeu 8K, il faudrait utiliser un PC haut de gamme équipé des nouvelles puces AMD Ryzen 7000 ou Intel 13e génération.

D’autres écrans compatibles 8K à l’avenir

AMD a également annoncé des écrans haute résolution de Dell, Asus, Acer et LG, compatibles avec le DisplayPort 2.1. Ces écrans seront lancés au début de 2023.

Pour rappel, le Samsung Odyssey Neo G9 est livré avec un écran 4K incurvé de 49 pouces prenant en charge le HDR10+, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, la technologie Quantum Matrix, etc. Il est également compatible avec G-Sync et FreeSync Premium Pro.