Les GPU AMD RX 7900 XTX et XT de nouvelle génération seront lancés le 13 décembre

AMD ne prend pas le train en marche de la hausse des prix des GPU. La société a annoncé les RX 7900 XTX et RX 7900 XT lors de son événement de lancement RDNA 3, et contrairement aux spéculations sur les talons de la RTX 4090, AMD n’augmente pas les prix.

La RX 7900 XTX est lancée à 1000 dollars et la RX 7900 XT à 900 dollars, et elles seront disponibles le 13 décembre. AMD France n’a pas précisé les tarifs au moment de l’écriture de cet article.

Bien qu’AMD n’ait pas fourni de chiffres précis sur les performances, optant plutôt pour des graphiques de performances relatives et des taux de trame avec la Super Résolution FidelityFX (FSR), les dirigeants d’AMD ont parlé en détail de la nouvelle architecture et des améliorations qu’elle pourrait apporter aux joueurs. Pour commencer, la nouvelle unité de calcul (CU) comprend un accélérateur ray tracing de seconde génération, qui, selon AMD, améliore de 50 % les performances de ray tracing par rapport à la précédente génération.

Le ray tracing était un défaut majeur des cartes RX 6000 d’AMD de la génération précédente. De même, l’absence de matériel dédié à l’accélération de l’intelligence artificielle comme chez NVIDIA était une critique courante. La nouvelle conception comprend deux accélérateurs d’intelligence artificielle par unité centrale, ce qui, selon AMD, permet d’obtenir des performances d’intelligence artificielle jusqu’à 2,7 fois supérieures. La société a également mis l’accent sur l’inclusion de DisplayPort 2.1, un domaine dans lequel AMD a désormais un avantage sur NVIDIA.

Les RX 7900 XTX et RX 7900 XT prennent toutes deux en charge le DisplayPort 2.1, ce qui permet d’obtenir une résolution de 1440p jusqu’à 900 Hz, de 4K jusqu’à 480 Hz et de 8K jusqu’à 165 Hz. La RTX 4090 utilise toujours le DisplayPort 1.4, même si elle dépasse les capacités de la norme dans certains cas. Bien qu’il faille attendre plusieurs années avant de voir tous les avantages du DisplayPort 2.1, les dernières cartes d’AMD sont conçues pour tirer parti de la norme lorsqu’elle sera plus courante.

Une carte plus performante

Bien sûr, la prise en charge de taux de rafraîchissement plus élevés à des résolutions plus élevées n’a pas d’importance si les nouvelles cartes AMD ne sont pas en mesure de fournir les bonnes performances. Dans l’ensemble, AMD affirme que la RX 7900 XTX est jusqu’à 1,7 fois plus rapide que la RX 6950 XT en 4K. En termes de performance par watt, une mesure qui met l’accent sur l’efficacité plutôt que sur la performance brute, AMD affirme que la nouvelle architecture offre une amélioration de 54 % par rapport à RDNA 2.

AMD n’a pas donné beaucoup de chiffres sur les performances brutes, mais a tout de même indiqué que la RX 7900 XTX peut fournir 295 images par seconde (fps) dans Apex Legends et 355 fps dans Overwatch 2 en 4K. La société a également communiqué des chiffres de performances en 8K, la RX 7900 XTX délivrant 96 fps dans Assassin’s Creed Valhalla et 73 fps dans Uncharted Legacy of Thieves Collection, bien qu’avec une aide importante de la FSR.

Les performances en matière de ray tracing sont également en nette progression par rapport à la génération précédente. Dans Cyberpunk 2077 avec des paramètres de ray tracing 4K Ultra, la RX 7900 XTX offre 62 fps avec FSR, contre 42 fps avec la RX 6950 XT. De même, Hitman 3 passe de 57 fps à 89 fps avec FSR.

Enfin, AMD a évoqué les récents problèmes de NVIDIA concernant la surchauffe des connecteurs d’alimentation à 12 broches. Les conceptions de référence des RX 7900 XTX et RX 7900 XT sont dotées de deux connecteurs d’alimentation à 8 broches, bien que la société ait fortement suggéré que les cartes partenaires utilisent davantage de connecteurs pour une marge d’overclocking plus élevée. Les cartes ne sont pas trop grandes non plus. Le design de référence est presque identique à celui de la génération précédente et occupe deux emplacements et demi dans notre boîtier.

De solides spécifications

Bien que les exigences en matière de puissance aient augmenté pour les GPU en général, AMD n’est pas allée aussi loin que NVIDIA avec ses nouveaux GPU. La RX 7900 XTX atteint une puissance maximale de 355 watts, tandis que la RX 7900 XT est légèrement inférieure avec 300 W.

Parmi les autres améliorations apportées aux spécifications, citons 24 Go de mémoire GDDR6 sur la RX 7900 XTX et 20 Go de GDDR6 sur la RX 7900 XT. Vous pouvez consulter le détail complet des spécifications de ces deux nouvelles cartes ci-dessous.

RX 7900 XTX RX 7900 XT Unités de calcul 96 84 Accélérateurs d’IA 192 168 Accélérateurs ray tracing 96 84 Mémoire 24 Go GDDR6 20 Go GDDR6 Vitesse de la mémoire 20 Gb/s 20 Gb/s Taille du bus mémoire 384-bit 320-bit Vitesse d’horloge du jeu 2.3 GHz 2 GHz Support de connexion DisplayPort 2.1 DisplayPort 2.1 Puissance totale de la carte 355 W 300 W Prix 1 000 dollars 900 dollars Date de sortie 13 décembre 2022 13 décembre 2022

Il n’est pas clair comment les nouvelles puces d’AMD se positionneront par rapport à la RTX 4090, mais il semble que NVIDIA aura toujours l’avantage en termes de performance globale.