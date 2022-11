Twitter pourrait supprimer deux fonctionnalités destinées aux créateurs : Revue et Notes

Sous le contrôle mercuriel d’Elon Musk, les choses bougent à la vitesse de la lumière dans les bureaux de Twitter. L’accent est mis sur le développement de produits, la priorité étant donnée à Twitter Blue et à la renaissance de Vine. Au milieu de tout ce chaos et des licenciements massifs, une poignée de produits Twitter sont également sur la sellette, et quelques-uns ont été mis en attente pour une durée indéterminée.

Dans la dernière édition de sa lettre d’information Platformer, le journaliste technique Casey Newton écrit que la fonctionnalité de newsletter de Twitter, appelée Revue, sera fermée dans le courant de l’année.

Twitter a acquis le service de newsletter en janvier 2021, au plus fort de l’engouement pour les newsletters annoncé par Substack. C’est une décision plutôt déroutante, car Musk a beaucoup parlé récemment d’aider les créateurs à gagner leur vie et de les payer en faisant payer aux utilisateurs vérifiés un abonnement à Twitter Blue.

Le principal avantage de Revue était que Twitter ne prenait que 5 % des revenus nets de l’abonnement du créateur, alors que Substack prenait 10 % à l’époque. Twitter a finalement autorisé les auteurs à placer les liens de leur newsletter directement dans leur profil Twitter.

Quelques semaines plus tard, Twitter a également ajouté un bouton d’abonnement aux tweets partageant un article de la lettre d’information de Revue, ce qui permet aux internautes de s’abonner directement sans avoir à s’inscrire à une adresse électronique.

Une autre victime

La prochaine victime de produit sous le régime du nouveau PDG de Twitter est Notes. En juin 2022, Twitter a lancé une fonctionnalité Notes qui permettait aux utilisateurs de publier des articles longs de 2 500 mots maximum sans avoir à se soucier du nombre de caractères ou à passer par le calvaire de la rédaction de fils de discussion. Une option d’écriture dédiée a été ajoutée au volet de gauche, ce qui a ouvert un système de traitement de texte de base.

Les utilisateurs pouvaient ajouter des images et intégrer des tweets dans leurs articles, et formater le tout avec un titre et des détails sur leur profil Twitter, comme pour un article d’actualité ordinaire. Chaque note avait sa propre URL unique qui permettait à une personne de la lire sans être redirigée vers l’écosystème de Twitter. Les tweets envoyés avec un lien Notes affichent un aperçu de l’article et peuvent être consultés de la même manière qu’un tweet ordinaire sur la timeline du réseau social.

Jusqu’à présent, la fonctionnalité Notes n’a été testée que par un petit cercle d’utilisateurs, mais Twitter avait prévu de l’étendre à un plus grand nombre de parties intéressées. Selon les instructions de Musk, la fonction Notes aurait été mise en veilleuse pour une durée « indéterminée ». Indépendamment du fait que cette fonctionnalité semble prometteuse et pratique, il semble que Musk se concentre sur les vidéos avec des fonctionnalités telles que les clips payants et le retour de Vine pour concurrencer TikTok.