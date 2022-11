Twitter prévoirait d’activer l’édition de Tweet pour tous cette semaine

Depuis que Elon Musk a racheté Twitter, il n’est pas toujours évident de savoir si le réseau social va dans la bonne direction, mais les choses semblent néanmoins évoluer rapidement. En tout cas c’est ce qui semble se dessiner, car la fonction d’édition de tweet de Twitter pourrait très vite arriver.

Ce mercredi, Bloomberg a rapporté que Twitter prévoyait apparemment de déployer sa fonctionnalité d’édition de Tweet à tous les utilisateurs de Twitter (gratuitement) dès cette semaine. Comme vous pouvez l’imaginer, cette fonction permet aux utilisateurs de modifier un tweet après qu’il a été publié.

Jusqu’à présent, la possibilité de modifier les tweets a été limitée à un petit groupe de test initial et a été récemment étendue aux abonnés de Twitter Blue. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, la fonction de modification des tweets se trouve derrière l’abonnement à Twitter Blue. Mais si les informations de Bloomberg s’avèrent exactes, cela signifierait que les non-abonnés à Twitter Blue seraient enfin en mesure de modifier leurs tweets.

Twitter Blue subit également quelques changements, du moins selon les propres tweets de Musk. Au début, Twitter Blue ne coûtait qu’environ 3 dollars par mois, puis son prix a récemment été porté à 5 dollars par mois. Et maintenant, en tant que nouveau propriétaire de l’application pour oiseaux, Musk a récemment tweeté qu’il prévoyait d’augmenter le prix de l’abonnement à Twitter Blue une fois de plus, à 8 dollars par mois. Ses tweets mentionnent également quelques changements qu’il prévoit d’apporter aux avantages de l’abonnement, notamment l’ajout des avantages suivants : vérification (la coche bleue), moins de publicités et la « possibilité de publier de longues vidéos et de longs sons ».

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

—Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022