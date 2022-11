Steam arrive sur Chrome OS dans le cadre d’une bêta et apporte plusieurs améliorations

En mars dernier, Steam est arrivé sur Chrome OS dans le cadre d’un programme Alpha pour un nombre limité de Chromebooks. Quelques mois plus tard, Google et Valve ont annoncé la phase bêta de Steam sur Chrome OS. Cette nouveauté apporte des améliorations de performances et la prise en charge d’un plus grand nombre de Chromebooks qui peuvent désormais jouer à des jeux sur Steam sur leurs appareils.

La version bêta de Steam sur Chrome OS fera partie du canal bêta de Chrome OS (version 108), ce qui la rendra disponible pour davantage d’appareils. La configuration requise a également été élargie avec la prise en charge des appareils équipés de processeurs AMD Ryzen 5000 C-Series et Intel Core 12e génération. La configuration minimale requise est désormais Intel core i3 et AMD Ryzen 3.

Pour rappel, au moment du lancement, Steam sur Chrome OS nécessitait un processeur Intel Core i5 ou i7 de 11e génération et un minimum de 8 Go de RAM avec un GPU Intel Iris Xe. Google recommande toujours 16 Go de RAM et un processeur i5 ou Ryzen 5 ou supérieur pour de performances optimales.

Les nouveaux Chromebooks pour le jeu sur le cloud sont également éligibles. La liste des appareils éligibles comprend :

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Acer Chromebook Spin 514

Acer Chromebook 516 GE

Acer Chromebook Spin 714

Acer Chromebook Vero 514

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500, CX5601)

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2 Chromebook

HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook

HP Elite c645 G2 Chromebook

HP Elite Dragonfly Chromebook

Lenovo 5 i-14 Chromebook

Lenovo Ideapad Gaming

Lenovo Flex 5i Chromebook 14

Lenovo ThinkPad C14

Framework Laptop Chromebook Edition

Chromebook Vibe CX55 Flip

Sur la base des commentaires des utilisateurs donnés au moment du programme alpha, un certain nombre d’améliorations des performances et de l’expérience utilisateur ont été apportées. Les changements de performance incluent la prise en charge de bibliothèques graphiques comme DirectX 12 et Vulkan 1.3 pour améliorer la façon dont les shaders sont stockés, une meilleure mise à l’échelle pour jouer facilement aux jeux en Quad HD et UHD, et l’ajout de 50 nouveaux titres de jeux.

Un processus d’installation plus rapide

Il est révélé que Steam de Chrome OS assurera une meilleure gestion du stockage, permettant aux jeux d’utiliser le stockage nécessaire. Ensuite, il y a une meilleure gestion de l’alimentation pour offrir une autonomie prolongée dans les titres Vulkan et DirectX et l’affichage de notifications d’alimentation dans les jeux en plein écran. En outre, le processus d’installation sera plus facile et plus rapide.

Il y a aussi beaucoup d’autres améliorations que vous pouvez consulter ici. Si vous disposez d’un appareil compatible et que vous souhaitez essayer Steam sur Chrome OS, rendez-vous ici.