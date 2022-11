Apple est désormais le premier fabricant de PC au monde

Le troisième trimestre de l’année a connu une baisse substantielle en termes de ventes de PC, mais ce n’est pas forcément surprenant étant donné le boom que le marché a enregistré en 2020.

La demande de nouveaux ordinateurs ralentissant, il est logique que les ventes diminuent également, et les nouvelles données de Canalys révèlent que les livraisons mondiales de PC, y compris les tablettes, ont diminué de 13,5 % au troisième trimestre de l’année.

Toutes les entreprises, sauf une, ont vu leurs chiffres baisser, et il n’est pas difficile de deviner quelle entreprise a réussi à défier cette tendance à la baisse.

Selon Canalys, Apple a enregistré une croissance de 1,5 % d’une année sur l’autre, puisqu’elle a réussi à vendre 23,4 millions d’appareils au troisième trimestre, contre 23 millions d’unités au même trimestre de l’année précédente. Cela signifie qu’Apple est désormais le premier fabricant de PC, puisqu’il contrôle une part de 22,2 %.

Lenovo est désormais le dauphin en raison d’une chute massive par rapport au troisième trimestre de 2021. Ses ventes ont chuté ni plus ni moins de 20,6 %, passant de 24,4 millions d’unités à 19,4 millions d’unités cette année.

« Sur le marché total des PC (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes), Apple est arrivé en tête avec 23,4 millions d’unités expédiées dans le monde, s’emparant d’une part de marché de 22 %, étant le seul grand fournisseur à afficher une croissance d’une année sur l’autre au troisième trimestre », explique Canalys dans sa dernière note de recherche.

« Avec 19,4 millions d’unités livrées et une part de marché de 18 %, Lenovo arrive en deuxième position, affichant une baisse de 21 % en glissement annuel. HP a terminé troisième, avec une baisse de 28 % des livraisons à 12,7 millions d’unités et une perte de part de marché de deux points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2021. Dell, quatrième, a expédié 12 millions d’unités, subissant une baisse de 21 %, tandis que Samsung, cinquième, a affiché des expéditions de 7,3 millions d’unités et une baisse plus modeste de 13 % ».