GitHub Copilot : des développeurs déposent un recours collectif contre Microsoft

Le GitHub Copilot est censé faciliter les tâches quotidiennes des développeurs en complétant le code à l’aide d’une IA. Dans certains cas, le programme a toutefois copié du code protégé par des droits d’auteur. Microsoft pourrait bientôt devoir en répondre devant les tribunaux.

Afin de lutter contre d’éventuelles violations des droits d’auteur, l’avocat Joseph Saveri et l’avocat et développeur open source Matthew Butterick ont déposé une plainte collective contre Microsoft, GitHub, OpenAI et d’autres groupes.

@github copilot, with “public code” blocked, emits large chunks of my copyrighted code, with no attribution, no LGPL license. For example, the simple prompt “sparse matrix transpose, cs_” produces my cs_transpose in CSparse. My code on left, github on right. Not OK. pic.twitter.com/sqpOThi8nf

— Tim Davis (@DocSparse) October 16, 2022