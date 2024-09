Windows 11 surpasse enfin Windows 10 chez les joueurs PC

Windows 11 a finalement réussi à dépasser Windows 10 en termes de part de marché chez les joueurs sur PC. C’est un moment important pour Microsoft, qui a cherché à encourager les utilisateurs à passer à son dernier système d’exploitation depuis son lancement.

Windows 10 a tenu bon ces dernières années, malgré les projets de Microsoft de mettre fin au support de Windows 10 en octobre 2025. Il y a maintenant des signes que l’adoption de Windows 11 va enfin dans la bonne direction pour Microsoft.

Comme vous l’avez peut-être deviné, ces données proviennent de l’enquête mensuelle sur le matériel de Steam, une analyse régulière des configurations des PC de jeu utilisés sur la plateforme de Valve. Pour le mois d’août 2024, les chiffres montrent que Windows 11 a gagné 3,36 % d’utilisateurs de Steam, atteignant ainsi un total de 49,17 %.

En parallèle, Windows 10 a connu une baisse proportionnelle, chutant de 3,07 % pour atteindre 47,09 % au cours du mois. Désormais, plus de 2 % de joueurs supplémentaires utilisent Windows 11 par rapport à son prédécesseur.

Une montée en puissance significative

Depuis juin 2024, Windows 11 représentait 46,63 % des joueurs sur Steam, et 47,45 % en juillet, avec des augmentations progressives d’un demi-point à un point de pourcentage. Cependant, le mois d’août a marqué une poussée notable pour Windows 11, lui permettant de dépasser Windows 10 pour la première fois.

Les autres versions de Windows sont pratiquement négligeables sur Steam. Windows 7, par exemple, ne représente plus que 0,37 % des utilisateurs. En dehors de l’écosystème Windows, Linux détient une part de 1,92 % des joueurs, tandis que macOS se situe à 1,3 %.

Ce dépassement rapide de Windows 11 sur Windows 10 est surprenant. Mais pourquoi une telle augmentation soudaine ? Bien qu’il n’y ait pas de raison évidente qui vienne à l’esprit, il est possible que l’approche de la fin de vie de Windows 10, prévue pour octobre 2025, pousse de plus en plus de joueurs à faire la transition vers Windows 11.

Pas encore pour l’ensemble du marché des systèmes d’exploitation

Lorsqu’on se concentre uniquement sur les versions de Windows utilisées sur Steam, Windows 11 détient désormais un peu plus de 50 % du marché. Cependant, cette progression n’est pas encore reflétée dans l’ensemble du marché des systèmes d’exploitation. Selon les données de Statcounter pour août 2024, Windows 11 est utilisé par 31,6 % des utilisateurs globaux, contre 64,1 % pour Windows 10, ce qui signifie que ce dernier continue de dominer largement.

Microsoft espère que cette situation évoluera rapidement au cours de l’année à venir. L’introduction d’outils basés sur l’intelligence artificielle, comme les Copilot+ PC, pourrait jouer un rôle clé dans l’adoption de Windows 11 et stimuler les ventes de nouveaux appareils.