Les utilisateurs de Twitter migrent sur d’autres plateformes après l’arrivée de Elon Musk

Elon Musk a finalement pris le contrôle de Twitter et, juste après sa prise de contrôle, un grand nombre de cadres supérieurs de Twitter ont perdu leur emploi. Cela montre qu’il a ses propres projets pour la plateforme. Mais, personne ne connaît ses plans à l’heure actuelle, et personne ne sait ce qu’il pourrait faire ensuite.

C’est pourquoi de nombreux utilisateurs ont commencé à faire leurs valises à la recherche d’un nouveau réseau social. Quelque chose qui fonctionne comme Twitter ou du moins qui lui ressemble. Les plateformes comme Discord, Mastodon et les autres en profitent.

Une semaine avant le rachat de Twitter par Elon Musk, pour 44 milliards de dollars, une écrivaine du nom de Cassie LaBelle, qui fait partie de la communauté transgenre sur Twitter, a lancé son propre serveur Discord. Elle a écrit : « Je ne sais pas si Musk va acheter et détruire Twitter ou non. Mais j’espère que mon serveur Discord sera une expérience intéressante ».

En outre, le serveur Discord pourrait être un espace plus sûr pour la communauté transgenre qu’elle a développée au cours de la décennie pour avoir leurs interactions privées. Pour LaBelle, il n’y a rien de tel que Twitter et personne n’a ce que Twitter a. Le rachat par Musk ne signifie pas que LaBelle s’en va. Elle utilise beaucoup Twitter pour ses travaux, mais pour être plus sûre, elle doit construire une version plus petite de sa communauté sur une plateforme plus sûre.

Musk a déclaré qu’il réintégrerait l’ancien président américain Donald Trump. Il autorisera également tout tweet qui n’enfreint pas la loi. Cependant, il a tweeté qu’il n’allait pas prendre de décision majeure avant d’avoir réuni un conseil de personnes. Celles qui apporteraient des points de vue larges sur la modération.

D’autre part, certains utilisateurs de Twitter envisagent de fuir la plateforme. Car ils ne veulent pas alimenter en contenu gratuit une plateforme dont le propriétaire est l’homme le plus riche du monde.

Des plateformes comme Mastodon ont été l’un des premiers bénéficiaires de l’évacuation de Twitter. Le PDG de Mastodon, Eugen Rochko, a déclaré qu’entre le 20 et le 27 octobre, sa plateforme a accueilli environ 18 000 nouveaux utilisateurs. Au 28 octobre, Mastodon comptait environ 381 113 utilisateurs actifs, selon Rochko.

Looks like #Mastodon is trending on Twitter as more and more people are announcing their new profiles. Welcome to the better social media that does not belong to a single company and cannot be sold, welcome to the fediverse! pic.twitter.com/75pugCA0si

— Mastodon (@joinmastodon) October 27, 2022