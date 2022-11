Les guirlandes lumineuses Philips Hue Festiva visent à rendre votre sapin de Noël plus intelligent

Il est presque temps de célébrer les fêtes de fin d’année. Quoi qu’il en soit, les fêtes offrent une occasion particulière de partager des repas décadents et de la joie avec toute votre famille, y compris vos bons amis. Mais l’atmosphère des fêtes ne serait pas complète sans ornements et décorations festifs. L’un des aspects les plus intéressants des fêtes de fin d’année est sans doute la grande variété de configurations lumineuses saisonnières que les gens imaginent pour leur maison, leur jardin et leur sapin de Noël.

Il existe une grande variété de lumières différentes qui peut être utilisée pour orner ces propriétés pendant la période des fêtes, mais peu sont aussi intelligentes que celles proposées par la gamme de produits Philips Hue. En effet, l’application pour smartphone Hue est extrêmement polyvalente et peut souvent relier toute la gamme de lumières Philips Hue (comme les plafonniers, les lampes sur pied et même votre éclairage extérieur) afin que chaque lumière soit contrôlée depuis votre smartphone ou depuis le cadran Philips Hue Tap en option.

Hormis le lancement récent, en août 2022, des guirlandes LED WiZ, Signify, le fabricant de Philips Hue, ne s’est pas trop aventuré dans le domaine des guirlandes lumineuses — le type le plus couramment utilisé pour les décorations festives. Cependant, il semble que cela soit sur le point de changer avec les guirlandes Philips Hue Festavia récemment annoncées.

Annoncées cette semaine, les guirlandes lumineuses Philips Hue Festavia sont conçues pour les ménages férus de technologie et soucieux de leur confort. L’ensemble Festavia est livré avec un câble de 20 mètres orné de 250 mini-lampes LED individuelles. Il se fixe à une prise murale, mais peut être contrôlé à distance depuis l’application Philips Hue, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de passer trop de temps à configurer des minuteurs et des programmes, et que vous pouvez allumer les lumières en appuyant sur un bouton — ou avec tout autre appareil connecté, comme Amazon Alexa ou Google Home.

Un casse-tête en moins pour Noël

Comme une fonction de l’application, vous pouvez également synchroniser les lumières Festavia avec d’autres lumières connectées Hue dans votre foyer, mais ces lumières ont la fonctionnalité supplémentaire de scintiller à intervalles aléatoires en haut et en bas du fil, ce qui leur donne un aspect traditionnellement festif. Vous pouvez également disperser le gradient d’éclairage de sorte que les LED individuelles affichent différentes couleurs dans un ordre variable.

L’intégration de Spotify et de Samsung SmartThings est également incluse dans Festavia, ce qui signifie que vous pouvez synchroniser votre éclairage festif avec la musique, donnant aux playlists classiques de vacances une ambiance encore plus atmosphérique dans votre maison.

Les guirlandes Philips Hue Festavia seront disponibles sur le site Web de Philips Hue le 15 novembre, au prix de vente conseillé de 159,99 euros.