Google révèle comment il a calculé l’autonomie de 24 heures de la Pixel Watch

Apple dispose également d’un site Web qui explique comment elle est parvenue à l’autonomie de la batterie de l’Apple Watch pendant toute une journée. Selon Apple, « l’autonomie 4G LTE d’une journée est basée sur l’utilisation suivante : 90 vérifications de l’heure, 90 notifications, 45 minutes d’utilisation d’apps et un entraînement de 60 minutes avec lecture de musique depuis l’Apple Watch en utilisant le Bluetooth, sur une durée de 18 heures. Les 18 heures d’utilisation de l’Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) incluent un total de 18 heures de connexion 4G LTE. Tests réalisés par Apple en août 2022 sur des prototypes d’Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) jumelés à un iPhone. Tous les appareils étaient équipés de préversions logicielles. L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’utilisation, de la configuration, du réseau cellulaire, de la puissance du signal et de nombreux autres facteurs. Les résultats sont susceptibles de varier ».

