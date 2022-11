Les plans de production des smartphones Galaxy de Samsung ont été divulgués

Samsung prévoit des ventes plutôt tièdes pour sa gamme de smartphones Galaxy en raison de la récession qui s’annonce pour 2023, rapportent les médias coréens. Selon les sources de The Elec, le plus grand fabricant de téléphones au monde a tenu une réunion d’affaires avec ses partenaires il y a deux semaines, et les a informés de ses prévisions de production de smartphones pour l’année prochaine.

Les plans prévoient de produire environ 291 millions de smartphones, soit une réduction à deux chiffres de 13 % par rapport aux smartphones que Samsung s’attendait à vendre lorsqu’elle a fait ses prévisions pour 2022 à la même époque l’année dernière. Ces prévisions de réduction de l’enthousiasme pourraient refléter l’horrible réalité économique à venir, à savoir la hausse des taux d’intérêt et l’inflation galopante qui grignote le revenu disponible de ses clients.

Samsung prévoit néanmoins que ses expéditions réelles, qui sont généralement inférieures d’environ 10 % aux chiffres de production globaux, atteindront le chiffre de 270 millions. C’est plus que les 260 millions qu’elle expédiera en 2022, donc l’ajustement des prévisions de production pourrait refléter une meilleure planification de la distribution du portefeuille et un contrôle plus strict des coûts au lieu d’une simple pessimiste récession.

Cette année, Samsung a été quelque peu surpris de constater un tel intérêt pour le Galaxy S22 Ultra au détriment de ses petits frères moins chers qu’elle a été contrainte de retarder certains lancements et d’orienter les processeurs Snapdragon haut de gamme qu’ils auraient accaparés vers la production de la série S22.

Galaxy S23 Ultra, le fleuron de la gamme

Cependant, pour le Galaxy S23 Ultra en 2023, cependant, Samsung a fixé des objectifs de production plus larges de 14,74 millions d’unités, soit environ 45 % du total de la série S23, tandis que le modèle S23+ ne devrait être vendu qu’à 5,42 millions d’unités, le reste allant au S23 le moins cher avec 38 %.

Dans l’ensemble, Samsung a l’intention d’expédier 21 % de smartphones « phares » dans son total de 291 millions, et cela inclut les futurs Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 pour lesquels elle prévoit un chiffre de croissance des ventes plus conservateur que celui qu’elle envisageait pour le Z Fold 4 et le Z Flip 4 en 2022 en raison de ventes plus faibles que prévu du Z Flip 4.

Le Galaxy Z Fold 5 devrait tout de même écouler 3,54 millions d’unités, une belle augmentation par rapport aux 2,9 millions prévus pour le Z Fold 4, mais la demande pour le Z Flip 5 que Samsung prévoit devrait rester largement stable en 2023. Cela pourrait signifier que Samsung ne prévoit pas d’énormes changements de design ou de spécifications pour sa gamme de smartphones pliables.

Galaxy A, le gros boost des ventes

Les parts de marché les plus importantes dans les prévisions de Samsung pour l’année prochaine revient toutefois à sa série Galaxy A, qui devrait représenter 74 % de ses ventes en 2023. À ce titre, Samsung envisage de revoir ce qu’elle considère comme des smartphones « phares », car seul un des trois modèles de la gamme S peut être appelé ainsi en toute conscience et être vendu comme tel.

Lors d’une conférence téléphonique organisée la semaine dernière, Samsung a indiqué qu’elle se préparait à lancer une nouvelle série de smartphones S qui renforcerait « l’identité et l’expérience de base » de la marque Galaxy. S’il s’agissait simplement de la série Galaxy S23 à venir, Samsung pourrait également envisager des changements dans la composition de ses smartphones haut de gamme de la gamme S afin de mieux refléter leur statut de fleuron.