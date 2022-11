Pebble ajoute la prise en charge des smartphones Android uniquement 64 bits, comme la gamme Pixel 7

Les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google sont les premiers appareils à être livrés avec une version d’Android uniquement 64 bits. Cela signifie que certaines anciennes applications Android qui ne sont conçues que pour fonctionner sur des processeurs 32 bits ne fonctionneront pas avec les derniers téléphones de Google, à moins qu’elles ne soient mises à jour par leurs développeurs.

Vous vous souvenez de Pebble ? En 2012, la montre a établi un record Kickstarter (à l’époque) en récoltant 10 millions de dollars alors qu’elle ne cherchait que 100 000 dollars. Elle a établi le record actuel en 2015 lorsque la smartwatch Pebble Time mise à jour a recueilli plus de 20 millions de dollars de financement. Finalement, Fitbit a racheté Pebble en décembre 2016.

Après la clôture de l’acquisition, les montres Pebble n’ont plus bénéficié d’aucune garantie. Des correctifs de bugs pouvaient être envoyés, a noté Fitbit, mais la fonctionnalité et la qualité du service seraient négativement impactées à l’avenir. L’acquisition a été réalisée afin que Fitbit puisse acquérir la propriété intellectuelle de Pebble pour l’aider à créer ses propres smartwatches. Et trois ans plus tard, Alphabet, la société mère de Google, a racheté Fitbit pour 2,1 milliards de dollars.

Selon un article sur Reddit, un groupe connu sous le nom de Rebble Alliance a publié la version 4.4.3 de Pebble qui, selon lui, lui a été fournie par Google le 24 octobre.

La mise à jour, qui arrive quatre ans après la diffusion de la version 4.4.2 de Pebble, ajoute la compatibilité avec les Pixel 7 et Pixel 7 Pro (et d’autres appareils Android 64 bits uniquement à venir). Elle améliore également la fiabilité de l’identification de l’appelant sur les récentes versions d’Android.

La mise à jour est disponible sur Rebble et on peut la trouver en cliquant sur ce lien. L’application Pebble Android n’est plus hébergée par le Google Play Store, c’est pourquoi la nouvelle mise à jour est hébergée par Rebble.

Merci Rebble

Si vous utilisez toujours une montre Pebble et que vous avez vu des fonctions que vous aimiez disparaître ou cesser de fonctionner, vous pouvez obtenir des remplacements pour certains de ces services qui ne sont plus disponibles. Pour ce faire, il suffit de s’inscrire aux Rebble Web Services en cliquant sur ce lien. Que vous utilisiez un appareil fonctionnant sous Android ou un iPhone, vous pouvez rendre votre montre Pebble à nouveau utile.

Ce n’est probablement qu’une question de temps avant que d’autres fabricants de smartphones Android suivent l’exemple de Google et expédient des appareils uniquement en 64 bits. Donc, si vous voulez continuer à utiliser votre ancienne montre avec votre nouveau smartphone, cela fournit une voie à suivre.