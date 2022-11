Des photos montrent un Google Pixel 2 annulé avec reconnaissance de l’iris

Comme tout autre fabricant de matériel, Google passe par de nombreuses idées avant le produit final, et l’une de ces explorations consistait à mettre un scanner d’iris sur le Pixel 2.

À l’exception notable de la série Pixel 4, Google s’en est longtemps tenu au déverrouillage par empreinte digitale comme méthode d’authentification biométrique de choix pour la famille Pixel. Maintenant, un prototype Pixel 2 nouvellement découvert a révélé que Google a pensé à ajouter une autre technologie d’authentification.

Le compte Twitter Internal Archive a publié des photos montrant un prototype de Pixel 2 (Walleye) complet avec la technologie de reconnaissance de l’iris. Celle-ci vous permet de déverrouiller votre smartphone en toute sécurité en scannant votre iris.

(1/4) A very rare Google Pixel 2 Walleye Prototype (EVT-E), with a previously undiscovered Iris Recognition system built into the device. To enroll, you line up your eyes and keep them open. Part of the #internalarchivecollection pic.twitter.com/wrSZ8dbJpS

—Internal Archive (@ArchiveInternal) October 28, 2022