Google n’est pas inquiète des mauvaises performances de la puce Tensor du Pixel dans les benchmarks

by

by

En octobre 2022, Google a officiellement lancé ses smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro. L’amélioration la plus notable par rapport à la précédente génération, en dehors des nouvelles couleurs, est que la série Pixel 7 utilise le chipset Tensor G2 de seconde génération. Google affirme avoir amélioré les performances globales, les capacités d’IA et l’efficacité de ce chipset.

Cependant, tout comme la puce Tensor de première génération du Pixel 6, le Tensor G2 est à la traîne derrière d’autres SoC puissants, comme le Snapdragon 8+ Gen 1 et le A16 Bionic d’Apple, dans les tests de benchmarks. Mais, il semble que Google ne soit pas focalisé sur ces résultats et préfère fabriquer un smartphone qui facilite la vie des gens plutôt que d’être performant dans les benchmarks synthétiques.

Comme le souligne 9to5Google, s’exprimant sur le podcast « Made by Google », Monika Gupta, directrice principale de la gestion des produits pour Google Silicon, a déclaré que « les benchmarks classiques ont eu leur utilité à un moment donné, mais je pense que l’industrie a évolué depuis lors ». Elle affirme que Google essaie de pousser les capacités d’IA du chipset parce que Google estime que « c’est l’approche qui permettra d’offrir des expériences utiles ».

Les tests de benchmarks « peuvent raconter une histoire, mais nous ne pensons pas qu’ils racontent toute l’histoire », a-t-elle ajouté. L’entreprise évalue des « charges de travail logicielles réelles » sur ses SoC plutôt que des charges de travail synthétiques par des applications de benchmarks. « Nous savons exactement ce pour quoi nous construisons, et si cela signifie que nous ne gagnerons pas sur les benchmarks ou que nous n’aurons pas l’air aussi bien sur les benchmarks, nous sommes parfaitement à l’aise avec cela parce que le résultat final parle de lui-même », a expliqué Mme Gupta.

Gupta affirme que Google travaille à cette vision et souhaite que ses puces réalisent « des choses super complexes et nuancées de manière économe en énergie ». Ajoutant un peu plus sur la vision de Google, Gupta a déclaré que « la famille Tensor est vraiment axée sur l’informatique ambiant ». L’informatique ambiant, selon Google, signifie que la technologie vous facilite la vie.

À la traine mais…

Et, dans une certaine mesure, on peut dire que Google a excellé dans ce domaine. Certaines des fonctions de photographie, d’appel et d’accessibilité que l’on trouve sur les smartphones Google Pixel ne sont disponibles sur aucun autre appareil. Et ces capacités d’IA — même s’il existe des applications d’évaluation comparative de l’IA — sont difficiles à évaluer par une application d’évaluation comparative.

Certaines applications de benchmarking populaires, telles que Geekbench et 3DMark, ne prennent pas vraiment en compte ces capacités, ce qui signifie que ces tests ne racontent pas toute l’histoire. Comme le souligne Android Authority, la puce Tensor G2 du Pixel 7 est à la traîne derrière les Snapdragon 8 Gen 1 et Dimensity 9000 même lorsqu’il s’agit de benchmarks sur l’IA, mais nous savons tous ce dont les smartphones de Google sont capables.

L’industrie des smartphones est à un moment charnière. Si certaines entreprises repoussent les limites de leurs puces et se concentrent sur tous les aspects (GPU, CPU et performances de l’IA), comme Apple avec ses SoC des séries A et M, d’autres se concentrent davantage sur la fourniture de fonctionnalités qui améliorent l’expérience globale de l’utilisateur, comme Google.

Mais, au final, c’est une situation gagnant-gagnant pour les clients.