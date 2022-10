Elon Musk pourrait rapidement délaisser les NFT Tweet Tiles tout juste lancé

Une grande partie du drame récent autour de l’acquisition de Twitter par Elon Musk, PDG de Tesla, s’est concentrée sur les changements que le milliardaire pourrait apporter à la structure d’entreprise du géant des médias sociaux et aux règles de modération du contenu établies de longue date. Après tout, Elon Musk n’a pas perdu de temps pour éliminer l’équipe de direction de Twitter, sans parler des changements qu’il compte apporter à la modération.

Ce qui pourrait être le premier changement apporté au nouveau Twitter de Musk en direction des clients pourrait être l’un des changements les plus récents et les moins remarqués de la plateforme. En fait, la toute première chose dans le collimateur de Musk pourrait être une cible assez facile, surtout si on la compare à la modification de la culture d’entreprise bien ancrée de Twitter et à l’obtention de l’adhésion de ses millions d’utilisateurs réputés hargneux.

Elon Musk, qui n’hésite jamais à exprimer ses opinions, ne semble pas se soucier des NFT sur Twitter :

Cela pourrait surprendre tous ceux qui ont suivi le lancement, le 27 octobre, des NFT Tweet Tiles, une fonctionnalité de Twitter destinée à créer un marché pour le produit que Musk a critiqué dans son tweet. Les jetons non fongibles ont fait l’objet de controverses pour de nombreuses raisons, qu’il s’agisse de leur impact sur l’environnement, de leur esthétique ou du modèle économique lui-même, après tout.

Now testing: NFT Tweet Tiles 🚀

Some links to NFTs on @rarible, @MagicEden, @dapperlabs and @Jumptradenft will now show you a larger picture of the NFT alongside details like the title and creator. One more step in our journey to let developers impact the Tweet experience. pic.twitter.com/AkBisciB1i

—Twitter Dev (@TwitterDev) October 27, 2022