Google dévoile KataOS, un nouveau système d’exploitation open source

Google espère étendre sa participation dans l’industrie du logiciel avec le lancement de KataOS, un nouveau système d’exploitation pour les outils d’apprentissage automatique. Décrit dans un article de blog de l’entreprise comme « une plateforme à la sécurité prouvée, optimisée pour les appareils embarqués qui exécutent des applications d’apprentissage automatique », KataOS fonctionnera parallèlement à son implémentation de référence, Sparrow.

La plupart des utilisateurs d’ordinateurs seront habitués aux systèmes d’exploitation Windows et macOS, tandis que les utilisateurs professionnels ont été laissés à la source de leur distribution Linux préférée pour des opérations plus spécifiques.

Dans son annonce, la société a souligné l’importance de pouvoir construire des « systèmes sécurisés de manière vérifiable pour le matériel embarqué » à mesure que les appareils connectés deviennent plus courants.

Selon Google, nos données personnelles identifiables — comme les images et les enregistrements vocaux — pourraient être en danger si l’on ne peut pas prouver mathématiquement que les appareils assurent la sécurité des données.

Bien qu’il reste « beaucoup à faire », Google a tout de même confirmé certains détails concernant le prochain KataOS. Par le passé, l’entreprise a privilégié les langages de programmation Carbon et C++, mais son nouveau projet est « écrit presque entièrement en Rust », selon la page GitHub qui lui est consacrée.

Sparrow en ligne de mire

The Register examine de plus près le micro-noyau seL4 sous-jacent, qui est généralement implémenté en C. L’article explique comment CAmkES, qui utilise Haskell et Python, entre en jeu en tant que « couche d’abstraction pour joindre les couches C et Rust ensemble ».

Google considère cela comme la première étape d’un « avenir où les systèmes intelligents de ML ambiants sont toujours dignes de confiance ».

À l’avenir, l’entreprise espère mettre en open source l’ensemble de Sparrow — à la fois le matériel et le logiciel. La raison d’être de Sparrow est de montrer pleinement le système d’environnement sécurisé. Il utilise KataOS avec une plateforme matérielle sécurisée. Sparrow comprend une racine de confiance clairement sécurisée, construite avec OpenTitan sur l’architecture RISC-V. Cela s’ajoute au système d’exploitation sécurisé.