Elon Musk affirme que Twitter disposera d’un « conseil de modération du contenu »

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a confirmé hier la création d’un nouveau « conseil de modération du contenu » chargé de juger les tweets et les comptes répréhensibles, alors qu’on s’attend à ce que des utilisateurs très connus, mais controversés soient autorisés à revenir sur le service. Plus tôt dans la journée, des rapports erronés se sont répandus selon lesquels Kanye West, connu sous le nom de Ye, avait été libéré du verrouillage après avoir tweeté un contenu antisémite le 9 octobre 2022.

Cependant, malgré ces informations, le compte de Ye semble toujours gelé. L’artiste se trouve dans ce que l’on appelle officieusement la « prison de Twitter » depuis que des plaintes ont été déposées au sujet de ses tweets. Dans cet état, les utilisateurs sont incapables de publier de nouvelles mises à jour sur leur compte Twitter, généralement jusqu’à ce qu’ils acceptent de supprimer le contenu offensant.

Pendant ce temps, les spéculations vont bon train quant aux autres personnes figurant sur la liste des interdits de Twitter qui pourraient être autorisées à réintégrer le service, après que Musk l’ait acquis pour 44 milliards de dollars cette semaine. Parmi ces personnes figure sans doute l’utilisateur le plus célèbre de Twitter, l’ancien président américain Donald Trump, qui a été « banni de façon permanente » de Twitter en janvier 2021. Trump a longtemps affirmé qu’il préférait rester sur les réseaux sociaux rivaux, mis en place pour courtiser les utilisateurs de droite qui se sont souvent plaints de la stratégie de modération de Twitter.

La manière exacte dont Musk gérerait cette stratégie en tant que nouveau PDG de Twitter est une incertitude persistante depuis que le dirigeant de Tesla et SpaceX a annoncé qu’il faisait une offre pour l’entreprise. L’un de ses premiers gestes hier soir, après avoir conclu l’affaire, a été d’évincer plusieurs cadres de haut niveau. Il s’agissait de Parag Agrawal, PDG de Twitter, Ned Segal, directeur financier, et Vijaya Gadde, responsable juridique.

Gadde était, de manière ostensible, le cadre qui a pris la décision de bannir Trump de Twitter. Sa sortie de l’entreprise a donc, sans surprise, alimenté les spéculations sur le retour de l’ancien président. Cependant, aujourd’hui, Elon Musk lui-même s’est exprimé sur sa stratégie en la matière.

L’UE va surveiller

« Twitter va former un conseil de modération de contenu avec des points de vue très diversifiés », a tweeté Musk vendredi après-midi. « Aucune décision majeure en matière de contenu ou de rétablissement de compte ne sera prise avant que ce conseil ne se réunisse ».

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints. No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Pour l’instant, on ne sait pas exactement qui pourrait faire partie de ce conseil ni ce que Musk entend par « points de vue très diversifiés ». Cependant, jusqu’à ce que cette équipe soit déployée, il semble que les processus actuels de Twitter pour signaler les contenus offensants — et les règles autour de choses comme le doxxing, les attaques personnelles et les médias inappropriés — resteront en place. Rendant les choses de plus en plus complexes pour Musk, l’UE garde clairement dans sa ligne de mire les actions de Twitter en matière de modération.