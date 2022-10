Voici le nouveau CPU Dimensity 1080 5G de MediaTek

MediaTek a présenté le nouveau chipset Dimensity 1080 5G, qui succède au Dimensity 920 SoC de l’année dernière. Il y a plusieurs améliorations à voir, mais les mises à niveau de la caméra sont les plus importantes.

Le chipset MediaTek Dimensity 1080 est basé sur le processus technologique de 6 nm et possède une structure CPU octa-core. La configuration comprend deux cœurs de CPU Arm Cortex-A78 avec une vitesse d’horloge allant jusqu’à 2,6 GHz et six cœurs Arm Cortex A55 cadencés jusqu’à 2,0 GHz. Pour rappel, le Dimensity 920 supportait une vitesse d’horloge allant jusqu’à 2,5 GHz. Pour les graphismes, il y a le GPU Mali-G88. Le chipset prend en charge la RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.1.

Pour la partie photographie, les smartphones équipés du chipset Dimensity 1080 peuvent inclure jusqu’à un capteur photo principal de 200 mégapixels et prendre en charge les vidéos 4K HDR accélérées par le matériel. Le processeur de signal d’image (ISP) Imagiq de MediaTek peut fournir des images et des vidéos de haute qualité.

Le MediaTek HyperEngine 3.0 est censé garantir des performances de jeu améliorées et le MediaTek APU 3.0 apportera diverses astuces d’IA pour les caméras et des performances efficaces. Les smartphones peuvent inclure des écrans full HD+ à 120 Hz avec des vitesses variables pour économiser de l’énergie.

Dans les smartphones au quatrième trimestre 2022

En outre, le SoC MediaTek Dimensity 1080 prend notamment en charge la double SIM 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth version 5.2, le GLONASS et la suite d’amélioration de l’efficacité énergétique MediaTek 5G UltraSave.

Le chipset MediaTek Dimensity 1080 sera disponible sur les smartphones au quatrième trimestre 2022. Mais, il n’y a aucune information sur les smartphones qui seront alimentés par elle à l’heure actuelle.