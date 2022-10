EA va décevoir tous les amoureux qui aiment les jeux physiques

EA a décidé de restructurer ses contrats locaux allemands et de mettre progressivement fin à la vente de copies physiques de jeux en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

FIFA 23 et Need For Speed Unbound seront parmi les derniers jeux à bénéficier d’une sortie en boîte dans les pays germanophones. À partir de mai 2022, EA « ne générera plus de ventes de produits emballés » en Allemagne, en Autriche et en Suisse, explique-t-elle dans un communiqué partagé par Games Wirtschaft. Cette décision a été prise peu après qu’EA ait décidé d’arrêter de vendre des copies physiques de jeux sur sa boutique interne Origins.

Cette décision n’est pas tombée du ciel. EA a déclaré dans son rapport annuel que « le passage continu des biens physiques aux téléchargements numériques continue d’avoir un impact négatif sur le développement des revenus ». Le déclin des copies physiques vendues s’observe dans tous les secteurs.

Se tournant vers l’avenir, EA dit avoir dû abandonner les ventes physiques pour éviter les pertes financières causées par la vente de produits physiques sur un marché qui n’en voulait pas. « La capacité de la société à développer et à soutenir les produits et services numériques », est la chose la plus importante pour EA, selon son rapport financier annuel.

EA n’est pas le seul éditeur qui cherche à revoir à la baisse sa distribution de jeux physiques. Activision Blizzard a dissous sa filiale allemande en mai, les opérations commerciales prenant fin en mars 2021. Si l’ensemble du personnel basé en Allemagne a été licencié, les activités d’édition sont contrôlées par le siège européen d’Activision Blizzard à Londres.

Alors que les ventes numériques augmentaient régulièrement, les ventes physiques locales d’Activision Blizzard en Allemagne avaient sombré de 55 millions d’euros en 2018 à 35 millions d’euros en 2020. En raison de la prédominance des ventes numériques sur les ventes physiques, une approche localisée des ventes et du marketing est devenue de plus en plus superflue. Par conséquent, les sièges régionaux comme celui que l’on trouve en Allemagne sont devenus moins avantageux pour la vente de produits.

Que le début de la fin des jeux vidéo physiques

C’est peut-être le début de la fin pour la vente de jeux vidéo physiques ; au cours de la dernière décennie, dans l’ensemble de l’industrie du jeu, nous avons vu les éditeurs signaler un passage des ventes physiques prédominantes aux ventes numériques. Les décisions d’EA et d’Activision Blizzard de se retirer d’Allemagne et de réduire leur approche des copies physiques sont peut-être les premiers exemples majeurs d’un abandon des jeux en boîte, et d’autres éditeurs suivront dans d’autres régions.

Cependant, nous pourrions également assister à une augmentation des éditions physiques de collection et des séries limitées.

Comme moins de gens achètent des copies physiques, les éditeurs seront moins incités à les vendre et pourraient donc suivre les traces d’EA. Bien que cela puisse contrarier les amateurs de jeux vidéo physiques ou les collectionneurs dévoués, j’ai le sentiment que le mouvement ne s’arrêtera pas là.