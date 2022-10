Les nouveaux écouteurs Ear (stick) de Nothing sont une alternative aux Ear (1)

Un peu plus d’un an après que Nothing ait annoncé sa première paire d’écouteurs sans fil, les Nothing Ear (1), la société leur succède avec les Nothing Ear (stick). Ces nouveaux écouteurs ne sont pas réellement des alternatives au premier opus, mais apportent quelques fonctionnalités absentes et un prix plus bas.

Les Ear (stick) de Nothing seront disponibles à partir du 4 novembre, au prix de 119 euros. Les écouteurs Ear (1) coûtent 149 euros, et resteront en vente aux côtés des Ear (stick) dans la gamme de Nothing.

Les principales caractéristiques qui manquent aux Ear (stick) par rapport aux Ear (1) sont l’annulation active du bruit (ANC) et les embouts en silicone qui créent un joint hermétique dans vos oreilles. Cela signifie que vous serez en mesure d’entendre beaucoup plus de bruit de fond lorsque vous utiliserez ces écouteurs, ce qui n’est peut-être pas idéal si vous espérez les utiliser dans de bruyants transports en commun ou des vols en avion.

En termes d’autonomie, les Ear (stick) offrent 7 heures d’écoute avec les écouteurs eux-mêmes ou jusqu’à 29 heures avec son boîtier de charge cylindrique.

Les Ear (stick) sont également équipés de haut-parleurs personnalisés de 12,6 mm, alors que les Ear (1) sont équipés de haut-parleurs standard. Les embouts en silicone ne se contentent pas de bloquer les bruits de fond : l’étanchéité qu’ils procurent à l’intérieur de l’oreille améliore également la réponse des basses pour un son plus complet et plus riche. La solution de Nothing pour pallier l’absence d’embouts sur les (stick) est une fonction qu’elle appelle « Verrouillage des basses ». Cette fonction utilise un microphone pour mesurer le conduit auditif de l’utilisateur et régler l’égaliseur des écouteurs pour compenser toute perte de basses.

Une résistance à la poussière et à l’eau

Il y a trois microphones au total sur chaque écouteur : un pour entendre votre voix, un pour écouter (et tenter d’annuler) le bruit de fond pendant les appels, et un dernier micro à l’intérieur de l’écouteur pour mesurer votre conduit auditif. Rien ne dit que les Ear (stick) devraient être capables d’annuler le bruit du vent et des foules pendant les appels vocaux. Les autres spécifications techniques comprennent la prise en charge des codecs SBC et AAC, mais pas de l’aptX.

D’autres changements incluent des « commandes par pression » plutôt que des commandes tactiles cette fois-ci, ce qui, selon Nothing, devrait fonctionner sans problème avec des doigts mouillés. Les écouteurs sont classés IP54 pour la résistance à la poussière et à l’eau, ce qui suggère qu’ils supporteront la sueur, mais pas une immersion totale dans l’eau. Les contrôles peuvent être personnalisés depuis l’application Nothing sur iOS et Android, tandis que les paramètres permettant de personnaliser les écouteurs sont disponibles au niveau du système d’exploitation sur le Phone 1.