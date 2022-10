Apple pourrait sortir un iPad de 16 pouces l’année prochaine

Êtes-vous un utilisateur de tablette qui a toujours souhaité avoir un appareil avec une surface d’écran beaucoup beaucoup plus grande ? Eh bien, Apple travaille peut-être sur un nouvel iPad qui pourrait répondre à vos souhaits.

Des sources familières avec le projet ont déclaré à The Information que Apple travaille actuellement sur la création de son plus grand iPad à ce jour. L’iPad en question aurait une énorme taille de 16 pouces et la société espère le rendre public au cours du 4e trimestre de l’année prochaine.

À titre de comparaison, la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung est l’une des plus grandes tablettes grand public actuellement disponibles sur le marché. Cette tablette mesure 14,6 pouces, la tablette d’Apple serait donc plus grande de près de 2 pouces. Elle serait également plus grande de près de 3 pouces que sa plus grande tablette actuelle, l’iPad Pro (5e génération).

Ce rapport n’explique pas comment Apple prévoit de positionner cette méga tablette au sein de sa gamme d’iPad. S’agira-t-il du nouvel iPad Pro ou Apple donnera-t-elle un nouveau nom à cette tablette ? Il n’y a pas assez de détails à l’heure actuelle pour connaître la réponse. Toutefois, le rapport indique que « l’appareil brouillerait davantage la ligne entre l’iPad et le MacBook, en alignant la taille de l’écran de la tablette sur celle du plus grand ordinateur portable d’Apple », ce sur quoi Apple s’est concentré dernièrement avec iPadOS 16.

Nous ne savons également rien sur le prix de l’appareil. L’actuel iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) coûte environ 1 069 euros. On peut imaginer que cette nouvelle tablette coûtera probablement beaucoup plus que cela.

Ce n’est pas la seule nouvelle indiquant qu’Apple travaille sur de nouvelles versions de l’iPad. Un récent rapport affirmait que la société travaillait sur une version abordable de la tablette avec un support en plastique, avant d’abandonner complètement l’idée. Bien que nous ne sachions pas avec certitude ce qui se passe chez Apple en coulisses, il semble qu’il y ait suffisamment de rapports indiquant que de nouvelles itérations de l’iPad pourraient bientôt arriver. Cependant, jusqu’à ce qu’Apple les annonce officiellement, nous devrons nous contenter de faire des suppositions sur la base des rumeurs et des rapports actuels.