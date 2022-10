Le Redmi Note 12 Pro+, le Redmi Note 12 Pro et le Xiaomi Book Air 13 seront annoncés le 27 octobre

Après des teasers, Xiaomi a confirmé le lancement des smartphones de la série Redmi Note 12 en Chine le 27 octobre. La société a également confirmé que le Redmi Note 12 Pro+ sera le premier smartphone au monde à utiliser le dernier capteur de 200 mégapixels ISOCELL HPX de Samsung.

Le capteur de 200 mégapixels a une taille de 1/1,4 pouce, 0,56 μm, et il prend en charge la solution autofocus super QPD. Il offre un binning de pixels 16-en-1 équivalent à 50 mégapixels en 1,12 μm et 12,5 mégapixels en 2,24 μm, prend en charge la technologie Smart ISO Pro, un triple mode ISO (mode faible, moyen, élevé), permettant au capteur d’afficher plus de 4 trillions de couleurs (profondeur de couleur 14 bits). Il prend en charge le HDR progressif à image unique (Staggered HDR), ainsi que le tournage vidéo 8K à 30 fps et 4K à 120 fps.

La société a posté le teaser du Redmi Note 12 Pro qui montre le smartphone en deux couleurs. La couleur Galaxy scintille avec la lumière et les fleurs de cerisier qui tombent, et le Bleu ressemble à une lumière douce qui se déverse.

L’arrière est doté d’une finition en verre dépoli DECO et AG à haute transparence.

Le Redmi Note 12 Pro est doté d’un capteur Sony IMX766 de 1/1,56 pouce de 50 mégapixels, et de grands pixels à fusion de 2 μm, et prend en charge l’OIS. Les smartphones seront alimentés par le dernier SoC Dimensity 1080 de MediaTek.

Xiaomi présentera également l’ordinateur portable ultra-fin Xiaomi Book Air 13 lors du même événement. Nous devrions connaître plus de détails d’ici demain, avant que les appareils ne soient officialisés jeudi.