Elon Musk dit qu’il conclura l’accord sur Twitter d’ici vendredi

La saga Elon Musk et Twitter pourrait enfin toucher à sa fin, le patron de Tesla et de SpaceX, prévoyant de conclure l’opération d’ici vendredi. Cela fait plus de 6 mois que Musk a proposé d’acquérir Twitter, la plateforme sur laquelle il aime se défouler et qu’il rêve apparemment de transformer en utopie de la liberté d’expression.

Elon Musk avait initialement fait une offre d’achat pour Twitter avant d’essayer de se retirer de l’affaire, ce qui a déclenché une bataille juridique. Musk a finalement accepté de procéder à l’achat, ce qui a incité le juge chargé de l’affaire à imposer une date limite au 28 octobre pour la conclusion de l’opération, faute de quoi l’affaire ira au tribunal.

Selon Bloomberg, Musk a indiqué aux banquiers qu’il prévoyait de conclure l’opération avant la date limite de vendredi, ce qui rassure les investisseurs quant à l’avenir de la société. Dirigé par Morgan Stanley, le groupe d’institutions bancaires s’est engagé à fournir un important crédit d’une valeur d’environ 13 milliards de dollars et aurait terminé de rédiger les conditions finales de l’accord avec Musk. Reuters affirme également que les avocats de Musk ont envoyé les documents nécessaires aux partenaires financiers, dont le géant de la cryptomonnaie Binance, Oracle et Sequoia Capital, entre autres.

Pour rappel, Musk prévoyait initialement d’acquérir Twitter à 54,20 dollars par action, soit un total de 44 milliards de dollars pour l’entreprise, un prix qu’il a depuis déclaré ouvertement généreux et bien supérieur à la valeur réelle de la plateforme.

Alors que l’achat de Twitter par Musk touche à sa fin, le PDG de Tesla doit faire face à une poignée de défis titanesques.

De grands défis l’attendent !

En revanche, les employés de Twitter sont probablement moins ravis de la nouvelle. Musk a indiqué qu’il prévoyait de licencier jusqu’à 75 % des effectifs de l’entreprise, ce qui a suscité une lettre ouverte des employés qualifiant ce plan « d’imprudent ». Un bon nombre des employés ont déjà démissionné depuis que le drame de Musk a commencé et sont arrivés dans d’autres endroits comme Google et Meta.

Cependant, l’ambition d’atteindre ses grands objectifs avec seulement un quart des employés semble ambitieuse. Musk a acquis la réputation d’être un maître d’œuvre acharné et fait souvent l’éloge des employés qui font des heures supplémentaires, mais il ne sera pas facile de cultiver cette culture chez Twitter et de relancer sa fortune financière.

De plus, Musk devra relever le défi de réduire le nombre de comptes zombies et de régler le problème de la modération tout en relâchant la pression sur la liberté d’expression. Il reste à voir quels miracles Musk peut réaliser à la tête de Twitter.