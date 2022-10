Voici quand votre Samsung Galaxy recevra la mise à jour One UI 5.0

Cela a pris du temps, mais Samsung a finalement commencé à déployer la version stable de son OS basé sur Android 13 — One UI 5. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour et quand elle arrivera sur votre appareil.

Samsung a publiquement testé en privé la prochaine mise à jour One UI 5.0 pour les générations actuelles et précédentes de smartphones et tablettes Samsung Galaxy. La prochaine mise à jour One UI 5.0 est basée sur Android 13, et elle inclut de nouvelles fonctionnalités telles que des routines, de nouveaux widgets sur l’écran d’accueil, de meilleures fonctionnalités et gestes multitâches, des améliorations de la galerie et de l’appareil photo, des notifications redessinées, un nouvel écran de verrouillage, la sélection de la langue de chaque application, et bien plus encore. La nouvelle mise à jour est déjà en cours de déploiement pour les Galaxy S22, Galaxy S22+, et Galaxy S22 Ultra.

Les derniers smartphones pliables, les précédents smartphones phares et les tablettes suivront en novembre, aux côtés des Galaxy A53 et A33 de milieu de gamme.

Il convient de souligner que le Galaxy S21 FE est absent de la liste, alors que le Galaxy S20 FE devrait recevoir la mise à jour en décembre 2022. Il est possible que certains appareils soient absents de la liste, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne soient ajoutés, ou programmés pour recevoir One UI 5. Il est également important de souligner que la liste ne mentionne pas si seules les variantes 5G ou 4G sont incluses, puisque certains appareils ne sont pas disponibles sur certains marchés avec une connectivité 5G. Quoi qu’il en soit, surveillez la mise à jour pour vos appareils, car elle pourrait déjà vous attendre.

Comment mettre à jour votre smartphone ou tablette Galaxy éligible à One UI 5 ?

Pour savoir si vous avez déjà la mise à jour, assurez-vous de faire ce qui suit :

Allez dans les Paramètres Faites défiler vers le bas jusqu’à Mise à jour du logiciel et cliquez dessus Cliquez sur Télécharger et installez Vérifiez si vous avez déjà la mise à jour, ou attendez de recevoir une notification de mise à jour OTA (Over-the-Air).

Au cas où vous ne seriez pas au courant des nouvelles fonctionnalités de One UI 5, voici une courte vidéo officielle de présentation, publiée par Samsung :

Calendrier de mise à jour de One UI 5

Octobre 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Novembre 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Décembre 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Janvier 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Février 2023

Galaxy Tab Active 4 Pro

D’autres smartphones encore devraient rejoindre cette liste au cours des premier et deuxième trimestres de 2023, lorsque Samsung devrait déployer la mise à jour sur encore plus d’appareils bas et milieu de gamme.