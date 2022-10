Le OPPO Find X6 Pro pourrait se vanter d’un énorme capteur photo

Les capteurs des appareils photo mobiles semblent devenir plus grands avec chaque année qui passe, et le prochain smartphone Find X6 Pro de OPPO semble être prêt à poursuivre la tendance et même plus.

Selon la fuite sur Twitter de Ice Universe, le OPPO Find X6 Pro – qui devrait faire ses débuts aux côtés de deux variantes plus discrètes au début de l’année 2023 — sera équipé d’un capteur de caméra arrière d’un pouce semblable à celui utilisé par le Xiaomi 12 S Ultra.

The highest version of OPPO Find X6 uses 1" Sony IMX989. With its extremely high quality, it smashes all ISOCELL sensors. Only Samsung is playing the 200MP ultra-high pixel solution. High-end CIS is still the world of Sony.

