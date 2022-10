Voici Funtouch OS 13 de vivo, la nouvelle surcouche basée sur Android 13

vivo a introduit Funtouch OS 13 pour les utilisateurs du monde entier. Basé sur Android 13, il combine la valeur de vivo en matière de design avec de nouvelles et meilleures options de personnalisation, des mesures de confidentialité et de sécurité, et des fonctions de contrôle pour une expérience plus fluide et ininterrompue.

vivo souhaite que ses consommateurs puissent exprimer leur créativité et leur caractère unique à travers leurs appareils tout en bénéficiant d’une expérience fluide.

Fonction d’icône monochrome

Funtouch OS 13 offre aux clients une personnalisation graphique supplémentaire de l’écran d’accueil. Les utilisateurs peuvent assortir les icônes de leur écran d’accueil à leur arrière-plan, au système et aux interfaces des applications grâce à la fonction d’icône monochrome. En outre, le nouveau système permet aux utilisateurs d’ajuster les couleurs de l’interface utilisateur de leur système et des applications intégrées, comme les panneaux de notification, le contrôle du volume, la calculatrice et l’horloge.

Il peut faire correspondre la couleur de l’interface de l’application à l’arrière-plan et au thème de l’utilisateur pour personnaliser l’appareil. Appliquez des couleurs intégrées au panneau de notification et aux commandes de volume. Pour un style de téléphone unique, extrayez la couleur de votre fond d’écran.

Protection et sécurité

Les utilisateurs peuvent se sentir plus protégés et privés grâce à la nouvelle fonction d’épinglage des applications. La fonction d’épinglage à deux niveaux maintient l’application choisie en vue et bloque les autres applications lorsqu’une autre personne utilise l’appareil.

Grâce à cette fonctionnalité, le propriétaire peut définir des paramètres et contrôler le fonctionnement de l’application épinglée, même lorsque d’autres personnes utilisent l’appareil. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent également masquer des photos et des vidéos et choisir les applications qui peuvent les voir. Cela empêche les personnes indésirables de les voir et améliore la confidentialité.

Des contrôles améliorés et des fonctions faciles à utiliser

iManager : iManager de Funtouch OS 13, qui surveille le temps d’utilisation des applications et rationalise l’expérience des utilisateurs de vivo. Une simple pression permet de fermer une application qui consomme beaucoup de CPU. iManager réduit les applications actives et ajuste la fréquence du CPU en fonction de la fonction de refroidissement du smartphone pour éviter la surchauffe

: iManager de Funtouch OS 13, qui surveille le temps d’utilisation des applications et rationalise l’expérience des utilisateurs de vivo. Une simple pression permet de fermer une application qui consomme beaucoup de CPU. iManager réduit les applications actives et ajuste la fréquence du CPU en fonction de la fonction de refroidissement du smartphone pour éviter la surchauffe Météo et carte AQI : Le tableau de bord comprend également une carte AQI pour les utilisateurs soucieux de leur santé qui souhaitent examiner rapidement les informations les plus récentes concernant la qualité de l’air, avec un indice PM2.5 détaillé disponible en plus des mises à jour météorologiques

: Le tableau de bord comprend également une carte AQI pour les utilisateurs soucieux de leur santé qui souhaitent examiner rapidement les informations les plus récentes concernant la qualité de l’air, avec un indice PM2.5 détaillé disponible en plus des mises à jour météorologiques Viseur professionnel : L’anneau de stabilisation du viseur professionnel facilite les photos. Les bagues de niveau, de stabilisation et de mise au point vous donnent la confiance dont vous avez besoin pour obtenir le résultat que vous souhaitez

: L’anneau de stabilisation du viseur professionnel facilite les photos. Les bagues de niveau, de stabilisation et de mise au point vous donnent la confiance dont vous avez besoin pour obtenir le résultat que vous souhaitez Montage vidéo : Le nouveau système d’exploitation permet aux utilisateurs de couper le son de la vidéo pendant le montage et de modifier exactement le volume de chaque segment. Il est ainsi plus facile de réaliser des vidéos qui ont l’air d’avoir été faites par des professionnels

: Le nouveau système d’exploitation permet aux utilisateurs de couper le son de la vidéo pendant le montage et de modifier exactement le volume de chaque segment. Il est ainsi plus facile de réaliser des vidéos qui ont l’air d’avoir été faites par des professionnels Maître des effets : Modifiez la luminosité, le contraste et l’exposition ? Pour choisir un style, balayez horizontalement ou verticalement dans le viseur

: Modifiez la luminosité, le contraste et l’exposition ? Pour choisir un style, balayez horizontalement ou verticalement dans le viseur Album caché : Pour renforcer la protection de la vie privée, les utilisateurs peuvent choisir les images et les vidéos à masquer. Ainsi, même s’ils donnent leur smartphone à quelqu’un d’autre, ils n’auront pas à s’inquiéter des regards indésirables

: Pour renforcer la protection de la vie privée, les utilisateurs peuvent choisir les images et les vidéos à masquer. Ainsi, même s’ils donnent leur smartphone à quelqu’un d’autre, ils n’auront pas à s’inquiéter des regards indésirables Gestionnaire d’applications actif : D’une seule touche, vous pouvez désormais gérer rapidement les applications en cours d’exécution en arrière-plan, vérifier leur temps de fonctionnement et les fermer

: D’une seule touche, vous pouvez désormais gérer rapidement les applications en cours d’exécution en arrière-plan, vérifier leur temps de fonctionnement et les fermer Accessibilité numérique : Nos services d’accessibilité comprennent désormais la correction des couleurs, l’inversion des couleurs et la suppression des animations afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter du monde numérique

Disponibilité

La mise à jour stable Funtouch OS 13 a commencé à être déployée le 24 octobre, en commençant par le vivo X80 Pro. Vivo a déclaré qu’elle serait progressivement mise à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde.