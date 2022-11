Que faire si vous avez oublié votre mot de passe Instagram ?

Vous aurez besoin de votre mot de passe Instagram pour revenir sur votre compte si vous êtes déconnecté ou si vous voulez vous connecter depuis un autre appareil. Si vous l’avez oublié, ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs moyens de récupérer ou de réinitialiser votre mot de passe Instagram et de retrouver l’accès à votre compte.

Le processus varie selon les appareils, mais soyez assuré qu’il vous suffira de quelques clics pour récupérer votre mot de passe.

Si vous tentez la récupération depuis votre smartphone, ouvrez l’application Instagram et assurez-vous d’être sur l’écran de connexion. Sous les champs du nom d’utilisateur et du mot de passe, appuyez sur Obtenir de l’aide pour se connecter (sur Android) ou Mot de passe oublié ? (sur iOS).

Sur l’écran suivant, identifiez votre compte en saisissant votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone ou votre nom d’utilisateur, selon ce dont vous êtes certain de vous souvenir correctement. Puis appuyez sur Suivant. Il devrait également y avoir un lien sur cet écran pour se connecter avec Facebook, si vous avez lié vos comptes Instagram et Facebook.

En fonction de l’option que vous avez sélectionnée dans l’écran précédent, vous recevrez un e-mail ou un SMS contenant un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Cliquez dessus, et vous serez redirigé vers une page de navigateur où vous pourrez créer un nouveau mot de passe pour votre compte Instagram. Choisissez un mot de passe fort et unique, de préférence une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Saisissez le nouveau mot de passe, entrez-le à nouveau pour confirmation, puis sélectionnez Réinitialiser le mot de passe. Lorsque c’est fait, vous devriez pouvoir vous connecter à votre compte avec le nouveau mot de passe.

Si vous essayez de vous connecter à votre compte Instagram depuis un ordinateur, le processus de réinitialisation de votre mot de passe est un peu différent. Vous devrez vous rendre sur le site Web d’Instagram dans un navigateur Web et sélectionner Mot de passe oublié ? sur l’écran de connexion, sous les champs du nom d’utilisateur et du mot de passe. Ensuite, saisissez votre adresse électronique, votre numéro de téléphone ou votre nom d’utilisateur (celui dont vous êtes sûr de vous souvenir) et appuyez sur Envoyer le lien de connexion. Vous recevrez un e-mail ou un message SMS sur votre smartphone avec les instructions pour réinitialiser votre mot de passe. Il est important de choisir un mot de passe fort et unique qui ne peut pas être facilement deviné par un tiers. Les hackers ciblent fréquemment les comptes Instagram, et un mot de passe fort constitue une excellente défense contre les atteintes à la sécurité ou à la vie privée.

Utilisez un gestionnaire pour le futur !

Maintenant, parlons de la façon dont vous pouvez éviter d’oublier vos mots de passe à l’avenir. Une chose est sûre : commettre des mots de passe de mémoire n’est pas une stratégie très efficace. Écrire tous vos mots de passe quelque part n’est pas non plus très sûr. 90 % des personnes interrogées dans le cadre d’une étude réalisée par LastPass en 2021 ont déclaré avoir jusqu’à 50 comptes en ligne ou dans des applications, et si vous êtes comme ces personnes, il est tout simplement impossible de se souvenir d’autant de mots de passe. Réutiliser le même n’est pas sûr, et les mots de passe faciles à mémoriser sont tout aussi faciles à pirater.

Votre meilleure chance de gérer des mots de passe complexes est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, qui est un outil permettant de gérer les mots de passe de tous vos comptes sur tous vos appareils. Les gestionnaires de mots de passe stockent et remplissent automatiquement vos informations de connexion sur les sites que vous avez visités précédemment, et ils vous aident également à générer des mots de passe forts pour vos comptes. Vous n’aurez pas à vous soucier de créer ou de mémoriser des mots de passe complexes, à l’exception du mot de passe principal du gestionnaire de mots de passe lui-même. Si Microsoft, Apple et Google parviennent à adopter l’option de connexion sans mot de passe qu’ils ont annoncée au début de l’année, vous n’aurez peut-être même plus à vous soucier des mots de passe.