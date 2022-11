Voici les Honor Earbuds 3i avec ANC à 32 dB et autonomie totale jusqu’à 32h

Lors d’un événement de lancement en Chine, Honor a dévoilé les Earbuds 3i, ainsi que le smartphone pliable Magic Vs et la série Honor 80.

Les nouveaux Earbuds 3i ont un aspect blanc et une conception légère, chaque écouteur ne pesant que 5,5 g. Pour l’audio, les écouteurs sont équipés d’une unité dynamique personnalisée de 10 mm avec une qualité sonore haute-fidélité certifiée par la China Electronic Audio Industry Association.

Les effets sonores de l’égaliseur Earbuds 3i sont alimentés par le style d’effet sonore multi-scène, qui comprend une bande-son classique, une basse déferlante, une voix chaude, un aigu brillant, etc.

Avec le microphone et la radio améliorés dans vos écouteurs, vos vlogs mobiles auront un son professionnel, selon la firme. Pour ce qui est de la connectivité, les Earbuds 3i intègrent le Bluetooth 5.2, la détection de port et l’appairage par pop-up.

La profondeur d’annulation active du bruit peut atteindre 32 dB, et la réduction du bruit d’appel IA avec double micro pour des appels plus clairs même dans des environnements plus faibles. Les Earbuds 3i disposent également d’un mode de « transmission transparente », qui vous permet d’entendre davantage les sons environnants. Les écouteurs sont également dotés d’une prise en charge à faible latence pour les jeux, de la fonction « trouver mon écouteur » et des capteurs tactiles intégrés, etc.

Grâce à la technologie de faible consommation d’énergie et à une batterie plus importante (55 mAh par écouteur), les écouteurs peuvent fonctionner jusqu’à 32 heures. Avec une seule charge, les écouteurs peuvent offrir jusqu’à 10 heures de lecture continue. Les utilisateurs peuvent personnaliser les Earbuds 3i par le biais de l’application Honor Smart Space.

Prix et disponibilité

À partir d’aujourd’hui, les Honor Earbuds 3i seront disponibles en précommande au Glory Mall, au prix de 499 yuans (70 euros) et seront mis en vente en Chine à partir du 2 décembre.